Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: Lumea trebuie să înveţe că folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect

Raed Arafat FOTO: Inquam Photos/ Eduard Vînătoru

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că, în urma incendiului de la barul din Elveţia în care zeci de oameni au murit, „trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.

„Deschide amintiri şi aduce amintiri triste. E o tragedie. De dimineaţă am fost în legătură şi cu colegii noştri din Elveţia şi cu colegii de la Protecţia Civilă Europeană, am vorbit cu colegii de la Serviciul de aviaţie de salvare al lor, cu care avem o relaţie foarte apropiată. (...) Din păcate, trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat Raed Arafat la Euronews România, citat de News.ro.

El a spus că mecanismul de protecţie civilă europeană funcţionează acum altfel decât în 2015, când a avut loc incendiul de la Colectiv, Arafat arătând că tocmai acel incendiu a făcut ca unele lucruri să fie modificate, la nivel european, în ceea ce priveşte reglementările aplicabile în astfel de situaţii.

Raed Arafat este de părere că ”cel mai probabil” cauza incendiului o reprezintă focurile de artificii în interiorul clădirii, Raed Arafat subliniind că autorităţile elveţiene ”nu speculează” cu privire la ceea ce a declanşat incendiul, dar că ”pare că aceasta este cauza”.

Oficialul din Ministerul de Interne a constatat că presa din Elevaţia ”nu speculează”, aşa cum au făcut unii dintre jurnaliştii din România, care au titrat, după incendiul de la Colectiv, inclusiv că s-ar fi ascuns cadavre.

„Prima speculaţie şi atac asupra salvatorilor au fost la primele 30 de minute de la incendiul de la Colectiv. (...) Noi am învăţat ceva de atunci, vezi intervenţia de la Crevedia”, a adăugat Raed Arafat.

