Live TV

News Alert Raed Arafat a fost pus sub acuzare într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD (Surse)

Data actualizării: Data publicării:
Șeful DSU, Raed Arafat. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost audiat și a fost pus sub acuzare într-un dosar al Parchetului Militar, referitor la modul în care a gestionat primirea unui elicopter SMURD din Marea Britanie, potrivit unor surse Digi24.

Anterior, a existat informația eronată potrivit căreia Raed Arafat ar fi audiat într-un dosar de angajări fictive la DSU. 

Între timp, însă, potrivit unor surse Digi24, s-a stabilit că Raed Arafat a fost pus sub acuzare într-un alt dosar. 

Este vorba de un dosar deschis de Parchetul Militar și care vizează infracțiunea de contrabandă.

Potrivit surselor Digi24, după incidentul aviatic din Siutghiol, autoritățile din Marea Birtanie au trimis în 2017 către SMURD un elicopter nou.

Aceleași surse susțin că elicopterul nu ar fi urmat procedurile vamale de import, iar Parchetul Militar arăta că ar fi trebuit achitată TVA de 1 milion de euro.

DSU, însă, ar fi primit încă din 2017 un document oficial care ar arăta că nu trebuia să plătească TVA pentru elicopter.

Potrivit informațiilor Digi24, Parchetul Militar consideră că Raed Arafat este complice la infracțiunea de contrabandă.

Știre în curs de actualizare

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Decizia controversată luată de regina Elisabeta a II-a la finalul vieții sale: „Va rămâne o greșeală”
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
“Vii la FCSB în locul lui Mirel Rădoi?”. Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului! Clauza uriaşă pe care Gigi...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Cum și-a câștigat Elena Udrea primii bani. Colegii îi spuneau „coana mare”: „Eram din provincie!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt oficial soț și soție. Primele imagini de la cununia civilă
Film Now
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
Digi FM
La fel de îndrăgostiți și după 10 ani împreună. Macaulay Culkin, fericit alături de logodnica sa la o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...