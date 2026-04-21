Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost audiat și a fost pus sub acuzare într-un dosar al Parchetului Militar, referitor la modul în care a gestionat primirea unui elicopter SMURD din Marea Britanie, potrivit unor surse Digi24.

Anterior, a existat informația eronată potrivit căreia Raed Arafat ar fi audiat într-un dosar de angajări fictive la DSU.

Între timp, însă, potrivit unor surse Digi24, s-a stabilit că Raed Arafat a fost pus sub acuzare într-un alt dosar.

Este vorba de un dosar deschis de Parchetul Militar și care vizează infracțiunea de contrabandă.

Potrivit surselor Digi24, după incidentul aviatic din Siutghiol, autoritățile din Marea Birtanie au trimis în 2017 către SMURD un elicopter nou.

Aceleași surse susțin că elicopterul nu ar fi urmat procedurile vamale de import, iar Parchetul Militar arăta că ar fi trebuit achitată TVA de 1 milion de euro.

DSU, însă, ar fi primit încă din 2017 un document oficial care ar arăta că nu trebuia să plătească TVA pentru elicopter.

Potrivit informațiilor Digi24, Parchetul Militar consideră că Raed Arafat este complice la infracțiunea de contrabandă.

