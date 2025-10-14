Raport Salvați Copiii: Mai mult de o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: „E un eşec colectiv”

Mai mult de o treime (33,8%) dintre copiii români trăiau în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană de 24,2%, potrivit unui raport al organizației Salvaţi Copiii.

Raportul, care citează date ale Eurostat, arată că vulnerabilităţile structurale generează inechitate crescută - copiii din mediul rural au un risc mult mai ridicat de sărăcie sau excluziune socială în România, de 41,7%, iar situaţia copiilor ai căror părinţi au un nivel scăzut de educaţie este „dramatică”: 75,8% dintre ei se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, în comparaţie cu 5,9% dintre copiii ai căror părinţi au studii universitare.

În Uniunea Europeană, aproape unul din patru copii - 19,5 milioane în total - continuă să fie expuşi riscului de sărăcie sau excluziune socială, arată datele raportului Salvaţi Copiii.

România se plasează pe locul trei în topul celei mai mari rate de sărăcie în rândul copiilor din UE, după Bulgaria (35,1%) şi Spania (34,6%). Cel mai mic risc de sărăcie şi excluziune socială îl înregistrează copiii din Slovenia (11,8%), Cipru (14,8%) şi Cehia (15,4%), potrivit Eurostat pentru 2024.

Pentru 1,255 de milioane de copii din ţara noastră asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică. Ei continuă să fie mult mai afectaţi de sărăcie în comparaţie cu adulţii, riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor fiind cu şapte puncte procentuale mai mare decât în rândul adulţilor.

Raportul a fost lansat, marţi, în cadrul unei dezbateri organizate de ONG şi vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu la forul de la Bruxelles.

„Sărăcia unui copil nu este o statistică, este un eşec colectiv. Astăzi, aproape 1 din 4 copii din Uniunea Europeană trăieşte în risc de sărăcie sau excluziune socială. Europa nu îşi mai poate permite să trateze lipsa de investiţii în copii ca pe o opţiune bugetară, ci trebuie să o vadă ca pe o urgenţă morală şi economică. De aceea, am susţinut crearea Garanţiei Europene pentru Copii, am obţinut fonduri europene suplimentare pentru tineri în negocierile bugetare şi solicit creşterea fondurilor pentru copii în bugetul UE post-2028. Fiecare copil exclus astăzi înseamnă o Europă mai săracă mâine”, a declarat Victor Negrescu, potrivit News.ro.

Un studiu realizat de Salvaţi Copiii România în vara acestui an arată că aproape trei din cinci (58%) familii ai căror copii sunt integraţi în programele educaţionale ale organizaţiei nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea minorilor la educaţie, în absenţa unui sprijin extern, procentajul crescând la 87% în rândul celor care se află în stare de sărăcie subiectivă şi al celor cu nivel educaţional scăzut - 70%.

Editor : C.L.B.