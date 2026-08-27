Rapperul american Wiz Khalifa încearcă o nouă cale de atac în așa fel încât să scape de condamnarea definitivă primită în România pentru consum de droguri. Reamintim că acesta apare pe site-ul Poliției Române la capitolul „Persoane Urmărite” pe fondul condamnării la 9 luni de închisoare, după ce a consumat substanțe interzise pe scena unui festival.
Avocații lui Wiz Khalifa încearcă să obțină anularea condamnării la închisoare printr-o nouă cale extraordinară de atac, după ce toate încercările de până acum au fost respinse.
Termenul stabilit de Curtea de Apel Constanța pentru judecarea contestației în anulare este de 8 octombrie.
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena unui festival de la Costineşti, în 2024. Ulterior, polițiștii au găsit asupra lui 18 grame de canabis.