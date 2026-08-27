Rapperul american Wiz Khalifa încearcă o nouă cale de atac în așa fel încât să scape de condamnarea definitivă primită în România pentru consum de droguri. Reamintim că acesta apare pe site-ul Poliției Române la capitolul „Persoane Urmărite” pe fondul condamnării la 9 luni de închisoare, după ce a consumat substanțe interzise pe scena unui festival.

Avocații lui Wiz Khalifa încearcă să obțină anularea condamnării la închisoare printr-o nouă cale extraordinară de atac, după ce toate încercările de până acum au fost respinse.

Termenul stabilit de Curtea de Apel Constanța pentru judecarea contestației în anulare este de 8 octombrie.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena unui festival de la Costineşti, în 2024. Ulterior, polițiștii au găsit asupra lui 18 grame de canabis.

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Între timp, pe fondul condamnării, acesta a apărut pe site-ul Poliției Române la capitolul „Persoane Urmărite”.

„Motivul: mandat de executare a pedepsei cu închisoarea

Fapta: infracțiuni la regimul stupefiantelor

Descriere: Condamnat la 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu”, motivează Poliția Română în cazul rapperului american.

Acesta, prin avocații lui, a mai încercat, fără succes, să scape de condamnarea de 9 luni de închisoare.

Editor : M.G.