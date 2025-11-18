Live TV

Data publicării:
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images

Primăria Capitalei se răsfață. Nu ține cont de miliardele de lei datorie, nici de lipsurile din infrastructură și nici de austeritatea dictată de Guvern. Nu mai face un singur târg de Crăciun, ca anul trecut, ci trei. Și nu mai cheltuie 9 milioane de lei, ca anul trecut, ci 15.

 

Casa lui Moș Crăciun e uzată. Primăria plătește, așa că se retușează, se maschează cu podoabe. Momentan, lucrarea e în stadiul de bormașină și ciocan.

Jurnalist Digi24: Când veți termina, aici, lucrarea?

Muncitor: Nu știm! Mai e de pus în interior! Zâmbiți că vă filmează!

În bugetul de 15 milioane de lei figurează concerte, ateliere și artiști diverși. Plus un carusel pitic și o roată panoramică. Pentru belvedere. De la poalele ei, vizitatorii târgului vor putea admira și țevile ori gropile RADET, de vizavi. Câteva bucăți de fier sudat, din anii trecuți, sunt camuflate în cetină. Și montate să semene a brad natural, conform contractului.

Jurnalist Digi24: Când terminați aranjamentul?

Muncitor: În funcție de timp! 

Jurnalist Digi24: Nu-i cam scump, 15 milioane de lei pentru cele trei târguri?

Muncitor: Nu știu!

Lângă bradul de fier sunt căsuțe. Comerciale. Probabil, aceleași care anul trecut au avut în ofertă și clătite cu 25 de lei bucata, sarmale cu 15 lei bucata, vin fiert cu 20 de lei paharul. Unele par însă mizere, uzate, cârpite.

Întrebată care e explicația pentru aceste lucruri, Cerasela Călin, consilier comunicare CREART, a răspuns: „Voi vorbi cu colegii mei și voi reveni cu un răspuns cât mai concret și mai corect. Rugămintea mea, dacă puteți să faceți solicitare pe 544”.

Despre cele 15 milioane de lei investite, consilierul a spus: „O să am aceeași rugăminte la dumneavoastră, să faceți această solicitare și în scris. Dar pot să vă zic atât: luați în considerare că vorbim despre trei evenimente”.

Adică târgul din piața Constituției, plus unul mic, gastronomic, în piața Universității. Și altul, cu iz franțuzesc, în fața Operei Naționale. Total trei. Pentru un cost echivalent cu trei milioane de euro.

Jurnalist Digi24:  Cum vi se pare? 

Localnic: Problemă! 

Jurnalist Digi24: De la 9 milioane, la 15. 

Localnic: În loc ca banii ăia să-i folosească pentru infrastructură, pentru aia, pentru aia, îi dă la jocuri. 

Jurnalist Digi24: Lui Moș Crăciun! 

Localnic: Da! 

CREART, instituția municipală însărcinată cu cheltuirea celor 15 milioane de lei, transmite că bugetul reflectă extinderea și diversificarea evenimentului în toată capitala.

La epilog, încă o informație: pentru târgul de anul trecut, a cheltuit 9 milioane de lei și a încasat 3.

Editor : C.L.B.

