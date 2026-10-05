Râşnovul va avea legătură directă cu Poiana Brașov. Când va deveni funcțională noua linie metropolitană operată de RATBV

Linia metropolitană directă de autobuz care va lega Râşnovul de Poiana Braşov va fi operaţionalizată în luna decembrie, a anunţat primarul din Râşnov, Horia Motrescu.

„Extinderea transportului public este unul dintre obiectivele administraţiei locale pentru îmbunătăţirea conexiunilor Râşnovului cu principalele zone turistice din judeţ”, a subliniat edilul.

Noua linie va fi operată de RATBV, operatorul metropolitan de transport în comun din municipiul Braşov, şi va avea indicativul 132, iar prima probă de traseu a avut loc vineri.

„Dacă toate verificările se desfăşoară conform planului, aceasta va deveni operaţională din luna decembrie 2026”, a spus, într-un clip postat pe Facebook, Horia Motrescu, menţionând că, în perioada următoare, vor fi stabilite ultimele detalii necesare pentru operaţionalizarea liniei de transport.

În prezent, cei care doresc să ajungă cu transportul public în comun de la Râşnov la Poiana Braşov trebuie să meargă, mai întâi, până în municipiul Braşov, iar de acolo să ia un alt autobuz al RATBV, durata călătoriei depăşind o oră.

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Editor : S.S.