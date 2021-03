Râul care traversează orașul Orăștie, din Hunedoara, este poluat cu tone de gunoaie. Malurile apei au devenit depozite pentru deșeurile provenite din construcții, dar și pentru pet-uri și resturi menajere. Oamenii din zonă sunt disperați și spun că reprezentanții Gărzii de Mediu nu au luat nicio măsură de ani de zile.

Marginea râului Orăştie este dezolantă. Resturi provenite din construcții, pet-uri și alte tone de deșeuri au fost aruncate atât pe malul apei, cât și pe câmpul din apropiere.

La periferia municipiul Orăștie, la 500 de m de albia râului cu același nume, câmpul este transformat în groapă de gunoi. Autoritatea publică locală spune că nu poate lua măsuri din cauza faptului că polițiștii locali sunt în subordinea MAI și nu mai pot fi coordonați de către cei din cadrul Primăriei.

Ovidiu Bălan, primar Orăștie: „Noi nu avem cu cine să aplicăm sancțiuni, n-avem personal și lucrurile au ajuns în această stare. Am avut și un control al Gărzii de Mediu. În fiecare an aveam acțiuni, sau în fiecare lună avem acțiuni de curățenie în zona respectivă, dar sigur fără sancțiuni drastice la adresa celor care poluează, pentru că există un principiu, poluatorul plătește, n-o să putem face și ne îmbătam cu apă rece”.

Primarul spune că Apele Române ar trebui să se ocupe de această problemă, însă directorul Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara susţine că nu a avut nicio sesizare până acum.

Aurica Lasconi, director SGA Hunedoara: „N-am avut niciun fel de sesizare nici de la cetățeni nici despre deversarea apelor uzate în râul Orăștie, nici despre gunoaie. Noi facem frecvent controale în zona respectivă, în tot județul și pe toată aria noastră de acțiune, bazinul hidrografic Mureș și nu am întâlnit, deci pe zona respectivă nu am fost și acum suntem pentru prima dată anul acesta din păcate”.

Cazul gunoaielor din râul Orăștie nu este singurul de acest fel. Şi în judeţul Mehedinţi, la Baia de Aramă, malul râului a devenit o groapă de gunoi.

Editor : I.C