Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a declarat la Digi24 că palmierii pe care i-a plantat în Piața Unirii fac parte dintr-un lot de câteva sute care a fost achiziționat fără licitație, arborii făcând parte dintr-un experiment recomandat de specialiști în aclimatizarea plantelor. Negoiță spune că i s-a recomandat inclusiv plantarea de măslini și nu ar zice nu nici la curmali și rodii, de dragul "diversității". Într-un dialog în direct cu primarul general al Capitalei, Negoiță l-a acuzat că nu îngrijește zonele de oraș care țin de Primăria Capitalei, în timp ce Nicușor Dan i-a transmis că nu merită replică și i-a cerut să nu-și mai depășească atribuțiile.

În cadrul emisiunii Jurnalul de Seară, Robert Negoiță a declarat că cei 20 de palmieri a căror înlăturare din Piața Unirii a fost dispusă de primarul Nicușor Dan fac parte dintr-un lot de câteva sute.

Cosmin Prelipceanu: Ați luat 200 de palmieri?

Robert Negoiță: Chiar mai mult!

Cosmin Prelipceanu: Chiar mai mult? Câți?

Robert Negoiță: Undeva între 200 și 300, nu știu exact. Au fost două TIR-uri de plante.

Cosmin Prelipceanu: Cu licitație?

Robert Negoiță: A fost o procedură, nu știu să intru în detalii de genul acesta.

Cosmin Prelipceanu: Pentru că toată lumea se întreabă de ce palmieri și nu arțari din Canada. De ce palmieri, cine a decis că e bine să luați palmieri dacă nu ați făcut licitație?

Robert Negoiță: Vă răspund imediat. Noi, la Hala Laminor, facem o grădină botanică. Acolo vrem să aducem plante exotice, tropicale. O parte am adus deja, altă parte urmează să vină. Am luat contact cu specialiștii pe această zonă, ne-au propus: Domnule, sunt palmieri aclimatizați pentru clima din București. Nu vă interesează? Mi s-a părut interesant. Dați-mi detalii. Mi-au spus prețul, mi-au spus că îmi garantează. Mi s-a părut interesant să facem un experiment. Dacă va funcționa, plantele acestea le vom crește noi. (...) Cea mai mare parte a copacilor, și credeți-mă, undeva la 10.000 de copaci plantăm în fiecare an, sunt crescuți de către noi, Primăria Sector 3. Sunt produși de către noi. Și dacă se va demonstra că aceste plante frumoase și interesante vor rezista în clima noastră, noi vom începe să producem. Dar nu ne apucăm să producem înainte să experimentăm.

Cosmin Prelipceanu: Și unde experimentați, domnule primar, în Piața Unirii? Laminorul e într-o parte, Piața Unirii în altă parte.

Robert Negoiță: Specialiștii pe care i-am contactat cu acea ocazie ne-au recomandat chestiunea aceasta, inclusiv măslini. Ne-au spus, domnule, nu e nicio problemă, noi răspundem prin contract. Dânșii ne asigură că dacă unul are de suferit, vin dânșii și înlocuiesc pe propria cheltuială.

Cosmin Prelipceanu: Urmează curmali și rodii...

Robert Negoiță: Doamne ajută! De ce nu?! Dacă reușim să facem treaba asta. Diversitatea, diversitatea este esențială pentru un oraș.

Invitat de asemenea la Jurnalul de Seară, primarul Nicușor Dan l-a acuzat pe Robert Negoiță că își depășește atribuțiile.

"O decizie despre cum arată orașul din punct de vedere peisagistic trebuie să o ia niște specialiști. (...) În Zona Zero a orașului nu poți să faci experimente. Ca să ai o imagine urbană, toate acestea durează. Sunt niște proceduri, trebuie să achiziționezi niște servicii de peisagistică, niște oameni care să spună cum se potrivesc. Nu îi vine unuia o idee și aruncă 20 de palmieri în mijlocul orașului. (...) Specialiștii Sectorului 3 au atributul legal de a decide la terenuri pe care le au în administrare. Ăsta e statul de drept", a spus Nicușor Dan.

Editor : D.R.