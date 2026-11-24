Administrația Prezidențială a transmis, marți, că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost justificată de trei nereguli majore: promovarea netransparentă a unui candidat pe rețelele sociale, publicitatea electorală nemarcată și încălcarea regulilor privind finanțarea campaniei. Raportul prezentat de AUR nu aduce argumente noi, iar motivele deciziei Curții Constituționale au fost deja explicate public, a adăugat instituția.

Administrația Prezidențială a publicat și un rezumat al motivelor care au stat la baza anulării scrutinului, precum și răspunsuri la principalele critici formulate în raportul AUR.

Potrivit explicațiilor prezentate de Administrația Prezidențială, Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor din noiembrie 2024 din trei motive principale.

Primul a fost utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale și a algoritmilor rețelelor sociale, prin finanțări netransparente, ceea ce ar fi creat un avantaj substanțial de expunere online pentru un candidat.

Al doilea motiv a fost publicitatea electorală nemarcată conform legii, care ar fi contribuit la același avantaj.

Al treilea a vizat încălcarea regulilor privind finanțarea campaniei electorale. Potrivit Administrației Prezidențiale, un candidat a declarat zero cheltuieli, în condițiile unei expuneri media consistente.

Ce răspunde Administrația Prezidențială criticilor din raportul AUR

Instituția susține că raportul AUR contestă doar parțial motivarea deciziei CCR și explică de ce principalele argumente ale partidului nu ar schimba concluziile Curții.

În privința competenței CCR de a anula întregul proces electoral, Administrația Prezidențială invocă „articolul 146, litera f) din Constituție, care atribuie Curții competența de a veghea la respectarea procedurii pentru alegerea președintelui. Instituția consideră că această atribuție nu poate fi limitată de prevederile Legii 370/2004”.

Referitor la acuzația că judecătorii s-au autosesizat fără să aibă acest drept, răspunsul este similar: „Art. 146 lit. f) din Constituție nu limitează modul în care Curtea Constituțională evaluează corectitudinea procesului electoral. Art. 52 din Legea 370/2004 nu limitează procedura de verificare a corectitudinii procesului electoral, ci precizează procedura în care cererea de verificare este făcută de un competitor electoral”.

Administrația Prezidențială explică și diferența dintre Hotărârile CCR nr. 31 și 32 din 2024. Prima a vizat verificarea numărării voturilor din primul tur, în timp ce a doua a fost adoptată după apariția unor informații referitoare la neregulile din campania electorală.

În ceea ce privește probele folosite pentru anularea scrutinului, instituția admite că acestea nu erau complete în momentul pronunțării deciziei, însă susține că timpul disponibil nu permitea o verificare integrală. Curtea ar fi considerat că existau indicii suficiente privind denaturarea competiției electorale, iar verificările ulterioare ar fi confirmat aceste indicii.

Administrația Prezidențială mai arată că CCR nu trebuia să cuantifice sociologic efectul campaniilor online, ci să constate dacă procesul electoral fusese distorsionat semnificativ. În acest sens, instituția amintește că un candidat creditat cu aproximativ 3% în intențiile de vot cu două săptămâni înaintea scrutinului a ajuns să câștige primul tur cu 23%.

Ce spune despre lipsa dreptului la apărare și presupusa ingerință străină

Un alt argument din raportul AUR vizează faptul că persoanele vizate nu ar fi beneficiat de contradictorialitate și de dreptul la apărare înainte de anularea alegerilor.

Administrația Prezidențială admite că legislația românească nu era pregătită pentru situații precum manipularea algoritmică și finanțarea digitală a campaniilor electorale. Instituția consideră că legislația viitoare trebuie să prevadă mecanisme prin care persoanele vizate să își poată exprima punctul de vedere. Totodată, invocă poziția Comisiei de la Veneția, care admite anularea alegerilor ca remediu excepțional.

În privința argumentului AUR referitor la campania „Echilibru și Verticalitate”, finanțată de PNL, Administrația Prezidențială spune că existența unei finanțări interne pentru o parte a campaniei nu exclude posibilitatea unor finanțări externe pentru alte componente.

„Raportul afirmă că nu a existat ingerință străină, ca dovadă campania «Echilibru și Verticalitate» finanțată de PNL. Eroare flagrantă de logică. Dacă o parte a campaniei a avut finanțare internă, nu înseamnă că alte părți nu au putut avea finanțare externă. În plus, hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină, ci pe finanțare ilicită, internă sau externă”, arată comunicatul de presă.

Instituția subliniază că hotărârea CCR nu a fost bazată exclusiv pe existența unei ingerințe străine, ci pe finanțarea ilicită, indiferent dacă aceasta a provenit din surse interne sau externe.

De asemenea, Administrația Prezidențială precizează că hotărârea de anulare a alegerilor a aparținut exclusiv judecătorilor Curții Constituționale și a fost adoptată în unanimitate.

În ceea ce privește rolul CSAT și al serviciilor de informații, instituția amintește că Legea securității naționale include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională între amenințările la adresa securității naționale.

„Pentru completitudine, Legea securității naționale 51/1991 include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională între amenințările la securitatea națională, iar CSAT are atribuții de apărare a ordinii constituționale”, conchide sursa citată.

Raportul AUR are 432 de pagini. Ce susține George Simion

Reacția Administrației Prezidențiale vine după ce AUR a prezentat, luni, la Parlament, raportul propriu privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni", are 432 de pagini și a fost realizat de deputata Laura Gherasim.

Liderii partidului susțin că nu au existat ingerințe rusești și contestă modul în care instituțiile statului au gestionat procesul electoral și au justificat anularea scrutinului.

George Simion a cerut desecretizarea stenogramei ședinței CSAT din decembrie 2024 și a anunțat că raportul va fi transmis Parchetului General și altor instituții ale statului. De asemenea, liderul AUR a îndemnat cetățenii să depună plângeri penale pentru clarificarea circumstanțelor în care au fost anulate alegerile.

Partidul contestă, printre altele, competența CCR de a anula întregul proces electoral, posibilitatea autosesizării Curții și suficiența probelor care au stat la baza deciziei.

Administrația Prezidențială susține însă că aceste aspecte au fost deja analizate și explicate prin motivarea Curții Constituționale și că raportul AUR nu schimbă argumentele juridice care au stat la baza anulării scrutinului.

Editor : A.P.