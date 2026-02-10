Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a mers, luni, la Tribunalul București, pentru a afla decizia magistraților în cazul dosarului privind propaganda legionară. Aparițiile acestuia la secția de poliție sau la Tribunal au fost mereu un motiv de spectacol, iar susținătorii lui s-au întrecut în metode prin care să-și arate sprijinul pentru cei pe care ei îl numesc „președinte”. De această dată, aceștia au rostit Tatăl Nostru.

Georgescu este întâmpinat de zeci de susținători la fiecare apariție, mai mult, cu unele ocazii i-au adus chiar și covor roșu. Efortul acestor oameni care îl așteaptă de fiecare dată este răsplătit pe măsură.

Fostul candidat motivează doamnele aflate la senectute venite să-și declarare dragostea cu discursuri copiate din desene animate sau filme ca Frozen sau Stăpânul Inelelor.

Cu ocazia ultimei apariții în spațiul public, acesta a fost așteptat de fețele deja cunoscute. Oamenii au scandat, s-au pozat cu el, cei care au reușit să treacă de zidul omniprezent de bodyguarzi.

Cum vizita acestuia la Tribunalul București urma să aducă o decizie definitivă privind începerea urmăririi penale, susținătorii lui au decis să rostească și o rugăciune.

Chiar pe holurile instanței, cei care au reușit să intre, au rostit Tatăl Nostru.

Călin Georgescu pare vizibil derutat, nu se alătură momentului de evlavie. Ba mai mult, își continuă activitatea nestingherit, face poze cu o susținătoare, care pare a fi și avocat, își ține mâinile în buzunar în cea mai mare parte a timpului și nu face semnul crucii, după ce rugăciunea este încheiată, conform tradiției creștine.

