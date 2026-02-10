Live TV

Video Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului

Data publicării:
Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Foto: Profimedia Images

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a mers, luni, la Tribunalul București, pentru a afla decizia magistraților în cazul dosarului privind propaganda legionară. Aparițiile acestuia la secția de poliție sau la Tribunal au fost mereu un motiv de spectacol, iar susținătorii lui s-au întrecut în metode prin care să-și arate sprijinul pentru cei pe care ei îl numesc „președinte”. De această dată, aceștia au rostit Tatăl Nostru. 

Georgescu este întâmpinat de zeci de susținători la fiecare apariție, mai mult, cu unele ocazii i-au adus chiar și covor roșu. Efortul acestor oameni care îl așteaptă de fiecare dată este răsplătit pe măsură. 

Fostul candidat motivează doamnele aflate la senectute venite să-și declarare dragostea cu discursuri copiate din desene animate sau filme ca Frozen sau Stăpânul Inelelor

Cu ocazia ultimei apariții în spațiul public, acesta a fost așteptat de fețele deja cunoscute. Oamenii au scandat, s-au pozat cu el, cei care au reușit să treacă de zidul omniprezent de bodyguarzi.

Cum vizita acestuia la Tribunalul București urma să aducă o decizie definitivă privind începerea urmăririi penale, susținătorii lui au decis să rostească și o rugăciune. 

Chiar pe holurile instanței, cei care au reușit să intre, au rostit Tatăl Nostru. 

Călin Georgescu pare vizibil derutat, nu se alătură momentului de evlavie. Ba mai mult, își continuă activitatea nestingherit, face poze cu o susținătoare, care pare a fi și avocat, își ține mâinile în buzunar în cea mai mare parte a timpului și nu face semnul crucii, după ce rugăciunea este încheiată, conform tradiției creștine. 

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
4
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
Cora Schumacher n-a stat pe gânduri, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
Digi Sport
Cora Schumacher n-a stat pe gânduri, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
calin georgescu parcul carol bucuresti
Începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de propagandă legionară. Decizia Tribunalului București e definitivă
Calin Georgescu_ALBA_IULIA_001_INQUAM_Photos_Dana_Cotovanu-1536x1024
Călin Georgescu a primit decizia Tribunalului București privind începerea procesului pentru propagandă legionară
justitie
Tribunalul a respins cererea de arestare a administratorului public, arhitectului şef şi adjunctului Poliţiei Locale Sector 5
perchezitii
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii acuzate că și-a ucis mama
Viktor Orban Călin Georgescu
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu
Recomandările redacţiei
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE privind reforma...
ccr inquam octav ganea
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după...
medici in spital
Premierul aduce în discuție obligarea medicilor să profeseze în...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dacian Dragoș rămâne judecător al CCR. Curtea de Apel București...
Ultimele știri
Un bărbat din Mehedinți este cercetat penal după ce și-a amenajat în propria casă o sală de jocuri de noroc
Digi Communications propune distribuirea de acțiuni gratuite
Trump trasează „linia roșie” pentru Israel înaintea întâlnirii cu Netanyahu: anexarea Cisiordaniei, exclusă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antonela a cerut, Lionel Messi a spus ”DA”: revenire spectaculoasă!
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
Ianuarie Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât?
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani