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Video Tribunalul a respins cererea de intrare în insovenţă a STB. Reacția lui Ciprian Ciucu: „Se jură că le-au verificat de şapte ori”

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Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Insolvența STB

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că, în mod neaşteptat, Tribunalul a respins, marţi, cererea de intrare în insovenţă depusă de către STB, motivaţia fiind lipsa de documente. El arată că a vorbit cu managementul STB şi se jură că le-au verificat de şapte ori şi că s-au depus toate, iar cererea a fost completă.

„Neaşteptat. Tribunalul a respins cererea de intrare în insovenţă depusă de către STB. Motivaţia? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB şi se jură că le-au verificat de şapte ori şi că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nico lipsă”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

Ciprian Ciucu şi-a exprimat speranţa că STB va face apel.

Potrivit lui Ciucu, STB a făcut ceea ce era corect, a cerut insolvenţa în instanţă şi menţionează că sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar.

„Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafaţă, ne costă în Bucureşti 34% anual din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm şi datoriile şi penalităţile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât la ÎNTREGUL BUGET al PMB. Da, aţi citit bine. Acesta este realitatea şocantă. Pentru a fi livrat populaţiei, prima condiţia a oricărui serviciu public, este să fie SUPORTABIL d.p.d.v. bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar. Este decizia corectă pentru că aşa nu vom acumula penalităţi, implicit datorii şi mai mari. Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare şi de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile soferilor, vatmanilor şi muncitorilor”, subliniază primarul Capitalei. 

Insolvența STB

Societatea de Transport Bucureşti (STB) şi-a cerut insolvenţa, solicitarea fiind înregistrată joi la instanţă.

Solicitarea a fost depusă într-un proces în care STB SA figurează ca debitor, iar BMF GRUP SOLUTII INTEGRATE SRL apare în calitate de creditor.

Data înregistrării la Tribunalul Bucureşti este 6 august, materia este „faliment”, iar obiectul este „cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)”.

Editor : Sebastian Eduard

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