Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie

Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea pe care a făcut-o privind transferul gratuit al unui teren aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava, că legea punea în pericol proprietatea statului şi nu existau garanţii suficiente că terenul va fi folosit în interes public. Potrivit şefului statului, decizia Curţii confirmă că obligaţia statului este să îşi protejeze proprietăţile şi interesele naţionale în activitatea economică.

„Curtea Constituţională a admis astăzi sesizarea pe care am făcut-o în luna iulie privind o lege care punea în pericol proprietatea statului. Legea prevedea transferul gratuit al unui teren cu o valoarea financiară semnificativă, aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava”, spune preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului precizeză că a considerat că acest transfer nu respecta Constituţia, pentru că „nu existau garanţii suficiente că terenul va fi folosit în interes public, lipseau interdicţii clare privind vânzarea sau schimbarea destinaţiei terenului, nu erau prevăzute termene sau sancţiuni în cazul în care nu se făceau investiţiile propuse şi nu exista un acord clar din partea autorităţilor locale, aşa cum cere legea”.

„Această decizie a Curţii confirmă că obligaţia statului este să îşi protejeze proprietăţile şi interesele naţionale în activitatea economică. Mi-am exercitat rolul constituţional de a veghea la respectarea legii fundamentale şi voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie pentru ca legislaţia să respecte Constituţia şi angajamentele internaţionale ale României”, subliniază preşedintele în mesaj.

Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art.1 din Legea pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale a comunei Moara, judeţul Suceava, informează News.ro.

Curtea a mai constatat că „reglementarea imprecisă a transferului din domeniul privat al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Moara, Judeţul Suceava a unui imobil teren în vederea realizării unui obiectiv de investiţie de interes local afectează regimul juridic privind proprietatea privată a statului, prejudiciază rolul statului de a asigura protejarea intereselor naţionale în activitatea economică şi creează premisele încălcării principiului autonomiei locale.

Potrivit CCR, Legea criticată nu cuprinde norme care să reflecte operaţiunea de corelare cu normele juridice în vigoare, cuprinse în Legea nr.45/2009, aspect de natură să creeze confuzie asupra regimului juridic al bunului vizat.

De asemenea, în acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, transmiterea unui bun imobil cu titlu gratuit din proprietatea statului în proprietatea unei entităţi este un act de dispoziţie şi de putere.

„Prin urmare, revine Parlamentului decizia de oportunitate cu privire la transfer, sub condiţia reglementării unor garanţii necesare şi suficiente pentru ducerea la îndeplinire a scopului urmărit. Aceste garanţii sunt menite să determine atât aducerea la îndeplinire a obiectivului propus, cât şi protejarea proprietăţii private a statului şi exprimarea eficientă a rolului său în asigurarea protejării intereselor naţionale în activitatea economică, însă nu sunt reglementate prin dispoziţiile legii criticate. Totodată, în lipsa unui acord valid al unităţii administrativ-teritoriale, în speţă al comunei Moara, judeţul Suceava, în ceea ce priveşte transferul gratuit al bunului imobil teren în domeniul public al acestei unităţi administrativ-teritoriale, care să fie concretizat într-o hotărâre a consiliului local, dispoziţiile legale 2 criticate creează premisele încălcării principiului constituţional al autonomiei locale”, subliniază Curtea.

Citește și:

CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din legea funcționarului public

