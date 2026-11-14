Nicușor Dan, după victoria României în procesul Roșia Montană: Îi felicit pe cei care au luptat pentru țara noastră

Președintele Nicușor Dan a salutat decizia definitivă prin care România a câștigat procesul de arbitraj internațional privind proiectul minier Roșia Montană. Șeful statului a transmis că hotărârea închide ultima cale extraordinară de atac și scutește țara de plata unor despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari, solicitate de compania Gabriel Resources.

„Victorie importantă! România a câștigat definitiv procesul de arbitraj internațional privind Roșia Montană", a scris Nicușor Dan, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

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Președintele a subliniat că decizia este finală și că România nu va mai fi obligată să plătească despăgubirile cerute de companie.

„Este o decizie finală în favoarea țării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României și ne scutește, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari”, a transmis acesta.

Nicușor Dan a vorbit și despre importanța proiectului Roșia Montană din perspectiva protejării mediului și a patrimoniului cultural. El a descris proiectul minier drept „o încercare de a distruge iremediabil mediul natural și patrimoniul național”, amintind că zona face parte din patrimoniul UNESCO.

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Șeful statului a subliniat și rolul mișcării civice care s-a opus proiectului, despre care spune că a devenit „un simbol al spiritului civic, al verticalității și al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime”.

La finalul mesajului, președintele le-a mulțumit celor care au susținut această luptă de-a lungul anilor: „Îi felicit pe toți cei care, încă de la început, și-au asumat o luptă lungă și de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorți de izbândă”.

România a câștigat definitiv arbitrajul internațional privind proiectul Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc ICSID a respins în totalitate cererea de anulare formulată de compania Gabriel Resources. Decizia închide ultima cale extraordinară de atac, iar astfel hotărârea prin care țara noastră a fost scutită de plata unor despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari rămâne definitivă și obligatorie, potrivit Ministerului de Finanțe.

Editor : A.P.