Reacția lui Nicușor Dan după tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: „O problemă structurală veche de ani de zile”

După ce șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, Nicușor Dan s-a declarat „profund îndurerat” și a cerut „transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete”.

„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat. Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale. Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete”, a scris președintele României pe Facebook.

În aceeași postare, șeful statului român a mai precizat că „toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”.

„În același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile. În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților. România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor. Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Amintim că Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă.

Directorul spitalului, Cătălina Ionescu, a declarat că „primul caz a fost pe data de 7 septembrie”, iar pe data de 16 septembrie „au apărut și celelalte cazuri”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat în direct la Digi24 că „prima infecție a apărut în data de 13 septembrie”, însă aceasta a fost raportată către DSP „abia în data de 19 septembrie”. Ministerul Sănătății a anunţat și primele sancţiuni aplicate de inspectorii DSP.

