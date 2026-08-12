Reacția MAE după ce un dispozitiv incendiar a fost plasat lângă Ambasada României din Elveția și a luat foc

Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizări după un incident de securitate care a avut loc la Ambasada României din Berna. Reprezentanții MAE au transmis că dispozitivul incendiar improvizat plasat lângă gardul misiunii diplomatice nu a cauzat pagube semnificative și nimeni nu a fost rănit.

Reprezentanții diplomației de la București au transmis: „Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc.

Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri.

Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită.

Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisă o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”.

Editor : A.R.