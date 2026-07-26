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Reacția Maiei Sandu după ce o a treia dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc

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Maia Sandu.
Maia Sandu. Foto: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a reacţionat duminică după ce o a treia dronă intrată în spaţiul aerian românesc a fost doborâtă, condamnând încălcările sistematice ale spaţiului aerian românesc de către Rusia. Securitatea României este securitatea Republicii Moldova, afirmă Maia Sandu.

„O altă dronă rusească a fost doborâtă astăzi deasupra României. Condamnăm încălcările sistematice de către Rusia ale spaţiului aerian al României - spaţiu aerian al NATO şi al Uniunii Europene. Apreciem profesionalismul şi curajul Forţelor Aeriene Române”, a scris Maia Sandu pe X.

Ea afirmă că "securitatea României este securitatea Republicii Moldova".

„Suntem alături de România”, dă asigurări preşedintele Republicii Moldova.

O a treia dronă intrată în spaţiul aerian al României a fost doborâtă duminică dimineaţă, deasupra Mării Negre, la 12 km de Sulina, fiind pentru a treia zi consecutiv când au loc astfel de incidente.

Editor : I.B.

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