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Reacția MapN după ce pe reţelele sociale au apărut imagini care sugerează eronat prezenţa unor drone în spaţiul aerian naţional

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mapn
Sursa foto: MApN/Facebook
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Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că au apărut pe reţelele de socializare capturi de ecran care „sugerează în mod eronat” prezenţa unor drone în spaţiul aerian naţional şi au menţionat că platformele respective nu au acces la date radar militare, ci folosesc estimări şi algoritmi predictivi şi ajung astfel să afişeze rute false sau erori de localizare. MApN face apel la cetăţeni să nu se lase induşi în eroare de aplicaţii care pot genera îngrijorări nejustificate.

Inforadar, platforma de ştiri a Ministerului Apărării Naţionale, reclamă, joi, o dezinformare în mediul online, prin prezentarea pe reţele de socialiare a unor capturi de ecran care ar sugera prezenţa unor drone în spaţiul aerian al României. 

„În contextul atacurilor executate de Federaţia Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniţei cu România, au apărut în spaţiul public şi pe reţelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale (precum dimap.live sau alte site-uri similare de tip open-source). Aceste imagini sugerează, în mod eronat, prezenţa unor drone în spaţiul aerian naţional al României”, au anunţat reprezentanţii Ministerul Apărării Naţionale. 

Ei au adăugat că platformele online respective nu au acces la date radar militare.

„Ele folosesc estimări, algoritmi predictivi (care «bănuiesc» traiectoria pe baza unor date incomplete) sau preiau informaţii neconfirmate din surse deschise. Astfel, ajung să afişeze rute false sau erori de localizare. Sistemul de supraveghere radar al MApN monitorizează spaţiul aerian 24/7 cu echipamente militare de înaltă tehnologie”, a mai transmis sursa citată.

Ministerul Apărării Naţionale a explicat că atunci când există un risc real,procedurile sunt clare, cu efect imediat: forţele de apărare antiaeriană şi poliţie aeriană sunt alertate, este notificat IGSU, care emite mesaje RO-Alert pentru a avertiza populaţia din zona vizată.

„Facem apel la cetăţeni să nu se lase induşi în eroare de aplicaţii care pot genera îngrijorări nejustificate. O interpretare eronată, distribuită rapid în mediul online, fără verificare din surse oficiale, poate distrage atenţia de la alertele reale, atunci când acestea sunt emise.

Siguranţa cetăţenilor este prioritatea noastră, iar orice risc real şi verificat este comunicat imediat pe canale oficiale”, au mai anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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