Reacția NATO la incursiunile cu drone din România: „Progresăm rapid și primim ajutor, și din partea Ucrainei”

Data publicării:
Mark Rutte.
Mark Rutte. Foto: Inquam Photos / George Călin

Secretarul general NATO a avut marți o reacție la incursiunile cu drone din România. Mark Rutte spune că Alianța face tot posibilul să prevină astfel de incidente și se bazează inclusiv pe ajutorul Ucrainei, care luptă de aproape 4 ani cu aceste amenințări.

Mark Rutte, secretarul general NATO: Lucrăm din greu la aceste probleme. Practic, reunim toate alianțele atunci când vine vorba de flancul estic, de la Marea Neagră până în nordul îndepărtat. Iar acest lucru avansează rapid, implicând toate elementele militare ale Alianței. O parte a strategiei de pe flancul estic este să ne asigurăm că devenim tot mai buni în a face față amenințării dronelor, atât prin producția proprie de drone, și prin a ne asigura că avem acces la cea mai nouă tehnologie, cât și în ceea ce privește tehnologia antidrone. Lucru important, vă pot asigura că progresăm rapid și primim ajutor, de exemplu din partea Ucrainei.

