Reacția Poliţiei Române în cazul șefului IPJ Mehedinţi prins de radar cu 109 km pe oră în localitate

Data publicării:
ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română
Încercare de mușamalizare

Poliţia Română a transmis, joi, că o anchetă este în curs privind cazul şefului IPJ Mehedinţi, Marian Cârcei, surprins circulând cu 109 km/h în localitate, cu maşina de serviciu, dar fără a fi în misiune, precizând că acesta a fost schimbat din funcție. Reacția vine după ce sindicaliştii Europol au acuzat o încercare de mușamalizare a faptei.

Potrivit Poliției Române, aspectele semnalate în spaţiul public privind abaterile săvârşite de un ofiţer de poliţie care s-a aflat la conducerea IPJ Mehedinţi „fac obiectul unor verificări aflate în curs, derulate de organele abilitate”, iar instituţia „sprijină integral aceste demersuri”.

Autoritățile precizează că Marian Cârcei a fost schimbat din funcție. „La data de 17 septembrie, împuternicirea acestui ofiţer a fost întreruptă, iar atribuţiile funcţiei de inspector şef au fost preluate de un alt ofiţer”, transmite Poliția Română.

„Poliţia Română nu tolerează abateri de la normele legale sau deontologice şi reafirmă angajamentul pentru integritate şi responsabilitate în actul de conducere”, mai afirmă sursa citată, într-un comunicat.

Încercare de mușamalizare

Miercuri seară, sindicaliştii Europol au reclamat o încercare de muşamalizare a unei fapte penale pe care ar fi comis-o cms. şef Marian Cârcei, şeful IPJ Mehedinţi, surprins în luna februarie când circula cu 109 kilometri la oră în localitate, cu maşina de serviciu, dar fără a fi în misiune şi fără a avea semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.

„Se pare că practica folosirii funcţiei publice pentru a scăpa de răspundere, recent dezvăluită în cazul inspectorului şef de la IPJ Cluj, continuă să fie folosită cu mult tupeu de către alţi inspectori şefi (...) DNA a descins la Serviciul Rutier şi la Secretariatul IPJ Mehedinţi pentru a ridica înscrisuri într-o cauză penală muşamalizată de şefii Poliţiei Române”, au transmis, miercuri, sindicaliştii Europol.

Potrivit acestora, în luna februarie 2025, cms. şef Marian Cârcei a fost oprit de un echipaj al Serviciului Rutier în localitate pentru că rula cu o viteză de 109 km/h, fiind la volanul autoturismului de serviciu, dar fără să aibă semnalele luminoase şi acustice în funcţiune.

„Acesta a încercat să exercite presiuni asupra poliţiştilor rutieri pentru ca aceştia să nu întocmească proces-verbal de constatare a contravenţiei şi să îi suspende dreptul de a conducere pe drumurile publice pentru o perioada de 90 de zile. Pretextul invocat ar fi fost reprezentant de faptul că se afla într-o «misiune», deşi nu putea prezenta un ordin de serviciu în acest sens”, au mai transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, poliţiştii rutieri nu au cedat intimidărilor.

„Aceştia au trimis o adresă oficială către IPJ Mehedinţi – adică tot către domnul Cârcei, cel împuternicit la conducerea instituţiei – solicitând dovada ordinului de serviciu. Cu foarte mult tupeu, ştiind că nu se află în niciunul din cauzele de exonerare a răspunderii contravenţionale, iar singura sa „misiune” erau câteva zile libere pe care voia să şi le petreacă la Bucureşti, cms. şef Cârcei a emis un ordin de serviciu ce se presupune a fi fals”, susţin sindicaliştii.

Aceştia au mai reclamat că Marian Cârcei este singurul înscris în cursa pentru ocuparea postului, deşi există peste o sută de ofiţeri din IPJ Mehedinţi care îndeplineau criteriile.

„Şeful Poliţiei Române a organizat concursul doar după expirarea perioadei maxime legale de împuternicire de un an, iar în această perioadă l-a mai desemnat vreo 4 luni la conducere – un semn clar pentru toţi ofiţerii de carieră din judeţ că nu au nicio şansă dacă se înscriu la concurs. După publicarea anunţului, am avut marea „surprindere” să constatăm că niciunul dintre ofiţeri eligibili din cadrul IPJ Mehedinţi nu s-a simţit pregătit să participe. Astfel, domnul Cârcei aleargă singur în această competiţie, urmând ca pe 25 septembrie să se prezinte formal în faţa unei comisii de la IGPR – adică exact în faţa celor care i-au bătătorit drumul spre şefia IPJ Mehedinţi”, susţineau sindicaliştii.

