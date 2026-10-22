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Video Reacția președintelui Nicușor Dan după cele două atacuri cu arme albe din școlile din Bistrița și Pitești

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Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Din articol
„Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii” Două atacuri violente în școlile din Bistrița și Pitești

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi după cele două atacuri violente din școlile din Bistrița și Pitești, pe care le consideră „două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”, și a avertizat că regulile și legile pentru combaterea violenței nu sunt suficiente dacă nu sunt aplicate în viața de zi cu zi.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm. În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

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Șeful statului a pus accent pe importanța comunicării dintre elevi, profesori și părinți, astfel încât comportamentele agresive să poată fi identificate din timp, iar copiii să aibă încredere să ceară ajutor atunci când se confruntă cu situații de violență sau hărțuire.

„Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere. Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară”, a transmis acesta.

„Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii”

În mesajul său, Nicușor Dan a atras atenția și asupra riscurilor din mediul online, unde copiii pot fi expuși la comportamente agresive și hărțuire. Președintele consideră că protejarea minorilor în spațiul digital trebuie să devină o preocupare comună a autorităților, specialiștilor, profesorilor și părinților.

„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic. Fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât și în mediul online. Siguranța copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe și e nevoie de soluții care să reiasă din dialogul autorităților, specialiștilor, profesorilor, părinților și elevilor”, a subliniat șeful statului.

În încheierea postării, acesta a insistat asupra necesității unor măsuri concrete pentru prevenirea violenței și sprijinirea elevilor: „Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online”.

Două atacuri violente în școlile din Bistrița și Pitești

Reacția președintelui vine după ce, luni, un elev de 13 ani de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de 12 ani. Un alt elev, care a intervenit în timpul incidentului, a fost și el rănit. Potrivit informațiilor din anchetă, atacul ar fi fost premeditat, iar procurorii verifică inclusiv o posibilă motivație rasială.

Un alt incident a avut loc joi la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un elev de clasa a IX-a a intrat în unitatea de învățământ cu o macetă și a rănit doi colegi. Potrivit primelor informații, agresiunea ar fi fost provocată de dorința de răzbunare a adolescentului.

Editor : A.D.

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