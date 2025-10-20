Live TV

Realimentarea cu gaze a străzilor din vecinătatea blocului explodat din Rahova, amânată. Care este motivul

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Instalație de gaze. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Realimentarea cu gaze a clienților Distrigaz Sud Rețele de pe străzile din vecinătatea blocului din Rahova care a sărit în aer a fost amânată din cauza extinderii perimetrului suspus cercetărilor în cazul exploziei de vineri, anunță compania într-un comunicat de presă.

„Lucrările de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, nu mai pot fi realizate, conform strategiei tehnice aprobate prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2025, deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități. Această măsură este în vigoare până la o dată ce va fi comunicată ulterior de către autoritățile competente”, scrie în comunciatul citat.

