România este codașă la reciclare. Puțin peste 1% din materialele folosite provin din resurse reutilizate, mult sub media europeană care este de aproximativ 12%. La polul opus, Olanda atinge o rată de aproape 30%, dominând clasamentul european privind reciclarea și reintroducerea materialelor în economie. Antreprenorii spun că, cel puțin pentru moment, în România astfel de afaceri nu sunt sustenabile, deoarece presupun investiții uriașe.

„Avem aici, de exemplu, o vestă foarte faină, folosind sacii de cafea. Fiecare sac are imprimeul lui cu care vine și atunci sunt unicat”, explică Angela Achiței, președintele Fundației ADV România.

Angela conduce o fundație și este antreprenor în domeniul social, în Iași. Administrează o prăjitorie de cafea și un atelier de croitorie, unde lucrează tineri aflați în dificultate. Nimic din materia primă nu se pierde, astfel că fiecare rest de material se transformă în haine.

Astfel de afaceri nu sunt profitabile, dacă nu sunt integrate într-un concept mai larg de business, spune Angela. Așa se explică, poate, și rata scăzută de reciclare în România - de doar 1,3%.

„Aici, ca să fim sustenabili și ca să creștem rata mică pe ca o are România, trebuie să facem investiții foarte mari în unități de producție care să aibă volume mari. Produsele care sunt făcute în economia circulară devin scumpe, dacă sunt făcute în serie mică”, spune Angela Achiței.

La nivel european, metalul este materialul care se reciclează cel mai des - peste 20% din cantitatea totală. Urmează sticla, ceramica și cărămizile, cu 14%, și materialele biodegradabile, cu aproape 10 procente.

„Din hârtii realizăm coronițe. Și sticlele vor ajunge niște brăduți împodobiți. Orice pahar de hârtie, conservelor de metal le dăm valoare și ajung vaze realizate cu tinerii noștri”, explică Andreea Stroieștean, managerul unei întreprinderi sociale din Iași.

Andreea face decorațiuni dintr-o gamă largă de materiale reciclabile. S-a lovit, la rândul ei, de numeroase lipsuri.

„Un cadru în care să existe deșeurile astea adunate, astfel ajutăm comunitatea”, spune Andreea Stroieștean.

În mod paradoxal, România reciclează mai puțin decât acum 10 ani. În 2015, rata era de 1,7% din totalul materialelor reciclate.



„Reciclăm prost, adică tot ce înseamnă folie, tot ce înseamnă carton contaminat, tot ce înseamnă PET-uri care sunt deja contaminate cu ulei sau cu alte substanțe, acelea nu mai pot intra în circuitul unui nou produs”, explică directorul firmei de salubrizare din Iași, Cătălin Neculau.

Olanda are cea mai mare rată de reciclare, peste 30%. Topul este completat de Belgia și Italia, cu peste 20 de procente. La nivel european, media se situează la puțin peste 12%.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia