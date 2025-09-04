Live TV

Video Recidivist care tâlhărea femei în autobuzele din Capitală, arestat: a fost filmat cum acționa. Apelul polițiștilor către o victimă

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages

Un bărbat eliberat din penitenciar anul trecut, în urma executării unei condamnări pentru tâlhărie, a fost arestat preventiv, joi, fiind cercetat pentru trei fapte de tâlhărie şi o tentativă la tâlhărie calificată. El acţiona în mijloacele de transport în comun din Capitală, victimele fiind femei cărora le smulgea bijuteriile de aur de la gât. În unul dintre cazuri, care a fost filmat, agresorul nu a reuşit să fure, fugind în grabă din autobuzul care circula pe linia 413. Procurorii fac apel la femeia pe care acesta a atacat-o să se adreseze organelor de cercetare penală.

Într-un dosar instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, un bărbat este cercetat pentru tâlhării pe care le comitea în autobuze şi tramvaie, în Capitală.

„La data de 20.08.2025, în jurul orei 15:45, în timp ce se afla într-un tramvai oprit în staţia Bd. Ferdinand, sector 2, inculpatul ar fi deposedat-o pe persoana vătămată C.L., prin violenţă, respectiv smulgere, de 2 lanţuri de aur pe care aceasta le purta la gât, după care a coborât în alergare din mijlocul de transport, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3000 de lei. La data de 29.08.2025, în jurul orei 17:55, în timp ce se afla într-un tramvai oprit în staţia Bd Ferdinand, sector 2, inculpatul ar fi deposedat-o pe persoana vătămată P.C., prin violenţă, respectiv smulgere, de lanţul pe care aceasta îl purta la gât, după care a coborât în alergare din mijlocul de transport, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3000 de lei. La data de 01.09.2025, în jurul orei 06:20, în timp ce se afla într-un tramvai la staţia Calea Ferentari, sector 5, inculpatul ar fi deposedat-o pe persoana vătămată P.M., prin violenţă, de un lănţişor din aur prevăzut cu cruciuliţă, pe care aceasta îl purta la gât, după care a coborât în alergare din mijlocul de transport, producând un prejudiciu estimat la suma de 1500 lei”, se arată în documentele procurorilor.

Una dintre fapte, tentativă de tâlhărie care a avut loc în 20 august, a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.

„La data de 20.08.2025, în jurul orei 15:39, în timp ce se afla în interiorul autobuzului STV 413, la staţia STB Ziduri Moşi, sector 2, inculpatul ar fi încercat să deposedeze o persoană vătămată rămasă neidentificată până la acest moment (persoană de sex feminin, purta o bluză de culoare albastră şi era aşezată pe scaun), prin violenţă, sens în care ar fi încercat să îi smulgă, din spate, un lănţişor de la gât, ulterior părăsind autobuzul în fugă”, precizează Parchetul.

Femeia atacată nu a depus plângere, iar în acest context procurorii fac apel la ea să se adreseze organelor de cercetare penală.

Atacatorul este recidivist, fiind eliberat din penitenciar la termen, anul trecut, în urma unei condamnări tot pentru tâlhărie. Joi după-amiază, el a fost arestat preventiv.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
4
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Roman Abramovich's yacht, Eclipse, Marmaris, Turkey - 14 Jan 2025
5
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski_coalitie_vointa
Concluziile Coaliției de Voință: 26 de țări gata să furnizeze...
nicusor dan face declaratii
Cum își evaluează Nicușor Dan primele 100 de zile de mandat și ce...
Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
Volodimir Zelenski îi răspunde lui Putin: „Cel mai bun mod de a face...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Trebuie să fim toţi într-o barcă
Poliţist reţinut, după ce a bătut o femeie pe care o plătise pentru sex şi i-a sustras banii. El a mai fost cercetat penal în trecut
Focar de antrax la o fermă din Vrancea. Proprietarul a ajuns la spital după ce a fost diagnosticat cu boala
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu: Am o viziune pentru Capitală. Bucureștiul e la fel de greu de condus precum Guvernul. Riscul de faliment e mare
masina de politie
Incident șocant în București: Femeie, lovită cu maceta în cap de către concubin. Alte 4 persoane, cercetate pentru mărturie mincinoasă
accident
Mărturia tânărului pe trotinetă care a accidentat mortal o femeie: „Se grăbea la muncă și, din cauza soarelui, nu a văzut victima”
F_042_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Autorul atacului rasist din București susține că a fost „manipulat”. Ce pedeapsă riscă tânărul care a agresat un livrator asiatic
accident
Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie pe o trecere din București. Momentul accidentului
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...