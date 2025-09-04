Un bărbat eliberat din penitenciar anul trecut, în urma executării unei condamnări pentru tâlhărie, a fost arestat preventiv, joi, fiind cercetat pentru trei fapte de tâlhărie şi o tentativă la tâlhărie calificată. El acţiona în mijloacele de transport în comun din Capitală, victimele fiind femei cărora le smulgea bijuteriile de aur de la gât. În unul dintre cazuri, care a fost filmat, agresorul nu a reuşit să fure, fugind în grabă din autobuzul care circula pe linia 413. Procurorii fac apel la femeia pe care acesta a atacat-o să se adreseze organelor de cercetare penală.

Într-un dosar instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, un bărbat este cercetat pentru tâlhării pe care le comitea în autobuze şi tramvaie, în Capitală.



„La data de 20.08.2025, în jurul orei 15:45, în timp ce se afla într-un tramvai oprit în staţia Bd. Ferdinand, sector 2, inculpatul ar fi deposedat-o pe persoana vătămată C.L., prin violenţă, respectiv smulgere, de 2 lanţuri de aur pe care aceasta le purta la gât, după care a coborât în alergare din mijlocul de transport, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3000 de lei. La data de 29.08.2025, în jurul orei 17:55, în timp ce se afla într-un tramvai oprit în staţia Bd Ferdinand, sector 2, inculpatul ar fi deposedat-o pe persoana vătămată P.C., prin violenţă, respectiv smulgere, de lanţul pe care aceasta îl purta la gât, după care a coborât în alergare din mijlocul de transport, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3000 de lei. La data de 01.09.2025, în jurul orei 06:20, în timp ce se afla într-un tramvai la staţia Calea Ferentari, sector 5, inculpatul ar fi deposedat-o pe persoana vătămată P.M., prin violenţă, de un lănţişor din aur prevăzut cu cruciuliţă, pe care aceasta îl purta la gât, după care a coborât în alergare din mijlocul de transport, producând un prejudiciu estimat la suma de 1500 lei”, se arată în documentele procurorilor.



Una dintre fapte, tentativă de tâlhărie care a avut loc în 20 august, a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.



„La data de 20.08.2025, în jurul orei 15:39, în timp ce se afla în interiorul autobuzului STV 413, la staţia STB Ziduri Moşi, sector 2, inculpatul ar fi încercat să deposedeze o persoană vătămată rămasă neidentificată până la acest moment (persoană de sex feminin, purta o bluză de culoare albastră şi era aşezată pe scaun), prin violenţă, sens în care ar fi încercat să îi smulgă, din spate, un lănţişor de la gât, ulterior părăsind autobuzul în fugă”, precizează Parchetul.



Femeia atacată nu a depus plângere, iar în acest context procurorii fac apel la ea să se adreseze organelor de cercetare penală.



Atacatorul este recidivist, fiind eliberat din penitenciar la termen, anul trecut, în urma unei condamnări tot pentru tâlhărie. Joi după-amiază, el a fost arestat preventiv.

