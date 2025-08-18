Live TV

Reclamele la jocuri de noroc şi produse din tutun ar putea fi interzise pe clădirile din București

păcănele
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

USR Bucureşti propune interzicerea reclamelor la jocuri de noroc şi la produse din tutun încălzit şi dispozitive conexe pe clădirile, terenurile şi bunurile Capitalei.

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost depus de consilierii generali USR Nicorel Nicorescu şi Dragoş Radu, reiese dintr-un comunicat transmis de Uniunea Salvaţi România.

Ei propun ca, de la 1 ianuarie 2026, să fie interzise reclamele pentru jocuri de noroc şi produse din tutun şi conexe pe toate bunurile publice şi private ale Capitalei, inclusiv pe cele administrate de sectoare, instituţii locale sau companii unde Primăria este acţionar majoritar.

"Dacă va fi adoptat, proiectul ar transforma Bucureştiul în primul mare oraş din România care îşi eliberează spaţiul public de reclamele la jocuri de noroc şi tutun, un pas semnificativ în direcţia protejării sănătăţii publice şi a generaţiilor viitoare", transmite USR.

Interdicţia ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2026 pentru toate imobilele şi bunurile municipiului. Pentru panourile publicitare existente pe domeniul public şi privat, termenul de eliminare ar fi 1 septembrie 2026.

Pentru evenimentele sportive desfăşurate pe domeniul public şi privat al municipiului, interdicţia va fi aplicată etapizat, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2029.

Încălcarea prevederilor ar fi sancţionată cu amenzi între 4.000 şi 5.000 de lei.

"Vrem să readucem spaţiul public în serviciul oamenilor, nu în slujba unor industrii care produc dependenţă şi afectează grav sănătatea. Este momentul ca Bucureştiul să facă un pas curajos pentru a proteja generaţiile viitoare", a declarat Nicorel Nicorescu.

USR invocă raportul Comisiei Europene privind sănătatea în România (2023), conform căruia 25% dintre adolescenţii de 15 ani fumaseră în ultima lună, peste media UE, iar consumul de tutun contribuie la aproximativ 17% din totalul deceselor.

În plus, datele unei anchetei ESPAD din 2019 au arătat că 40% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani din România fumaseră ţigarete sau utilizaseră ţigarete electronice în ultimele 30 de zile, fiind cea mai ridicată rată înregistrată la nivelul ţărilor din UE.

"Publicitatea stradală la jocuri de noroc şi tutun nu este doar o problemă estetică, ci şi una de sănătate publică. Dacă vrem un oraş prietenos pentru tineri şi familii, trebuie să curăţăm spaţiul public de mesajele care normalizează dependenţele", a precizat Dragoş Radu.

Conform studiului "Betting on a Better Future" realizat de CeSIP, publicitatea la jocuri de noroc creşte cu peste 10% probabilitatea ca adolescenţii să dezvolte dependenţă, iar aproape un sfert dintre aceştia încep să joace înainte de 14 ani.

