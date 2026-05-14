Recomandările ANPC, după ce mulți fani Metallica, și fostul şef al instituţiei Horia Constantinescu, au fost păcăliți cu bilete false

Reprezentanţii ANPC recomandă consumatorilor să achiziţioneze biletele la diverse evenimente şi concerte exclusiv din surse oficiale sau de la distribuitori autorizaţi, după ce numeroși fani ai trupei Metallica, printre care și fostul preşedinte al ANPC Horia Constantinescu, au fost înșelați cu bilete false pentru concertul de miercuri seară de la Arena Națională.

ANPC a transmis câteva recomandări pentru participanţii la festivaluri şi evenimente în aer liber, aceştia fiind sfătuiţi să manifeste vigilenţă la achiziţionarea biletelor.

„Achiziţionaţi bilete exclusiv din surse oficiale sau de la distribuitori autorizaţi; evitaţi cumpărarea biletelor de pe reţele de socializare sau alte platforme neautorizate; păstraţi documentele justificative aferente achiziţiei (factură, confirmare de plată, bilet electronic)”, au precizat reprezentanţii ANPC.

Consumatorii sunt sfătuiţi să consulte cu atenţie regulamentul de organizare al evenimentului, inclusiv: condiţiile de participare; condiţiile privind restituirea contravalorii biletelor; lista obiectelor interzise; programul evenimentului şi eventualele modificări comunicate de organizator. Totodată, se recomandă verificarea informaţiilor referitoare la: zonele special amenajate pentru participanţi; posibilităţile de transport; existenţa punctelor de asistenţă medicală şi prim-ajutor.

Pentru plăţi şi achiziţii în cadrul evenimentului, comisarii ANPC le recomandă consumatorilor să utilizeze metode de plată care permit verificarea şi dovedirea tranzacţiilor efectuate; să solicite şi să păstreze documentele fiscale pentru produsele sau serviciile achiziţionate; să verifice afişarea preţurilor înainte de efectuarea achiziţiei.

În cazul identificării unor nereguli, consumatorii pot transmite sesizări către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Sesizările trebuie să fie însoţite, după caz, de documente justificative: bilete; facturi; bonuri fiscale; dovezi de plată; fotografii sau alte materiale relevante.

