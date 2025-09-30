Live TV

Foto Regele Charles a vizitat o expoziție dedicată Reginei Maria a României, la Londra. „Este o mândrie deosebită”

Expoziţia marchează 150 de ani de la naşterea Reginei Maria a României. Foto: Romanian Cultural Institute in London

Regele Charles al III-lea a vizitat, luni, expoziţia „Maria a României. Regina artistă”, deschisă în premieră la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery din Londra. Proiectul este produs de Institutul Cultural Român la Londra și marchează 150 de ani de la naşterea reginei.

Expoziţia aduce pentru prima dată în faţa publicului britanic o selecţie de acuarele florale realizate de suverana României, prezentate sub formă unor printuri de înaltă calitate.

Lucrările intră într-un dialog vizual unic cu operele din Transylvania Florilegium, un proiect comisionat de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, precum şi cu acuarele semnate chiar de Suveran, realizate în România.

Curatoriată de dr. Shona Kallestrup de la University of St Andrews şi de istoricul Sorin Mărgărit, expoziţia subliniază dimensiunea artistică şi diplomatică a Reginei Maria - figură definitorie a Europei începutului de secol XX.

„Această expoziţie excepţională, găzduită de Fundaţia Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea, reprezintă o celebrare a unei legături istorice profunde. Regina Maria a contribuit decisiv la recunoaşterea internaţională a României şi a consolidat relaţiile cu Marea Britanie. Astăzi, acest proiect artistic şi diplomatic reafirmă prietenia şi respectul reciproc dintre ţările noastre. Este o mândrie deosebită afecţiunea Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea pentru România, precum şi sprijinul constant pentru conservarea biodivesităţii şi a patrimoniului cultural al ţării noastre”, a spus ES Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit News.ro. 

„Vizita Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea onorează România şi confirmă forţa legăturilor culturale şi istorice dintre cele două ţări. Regina Maria a fost o personalitate excepţională a Europei şi o punte între naţiuni. Suntem recunoscători că, prin acest proiect, moştenirea sa artistică şi diplomatică este celebrată în dialog cu opera şi iniţiativele culturale ale Majestăţii Sale”, a declarat Aura Woodward, director al Institutului Cultural Român de la Londra.

Expoziţia „Marie of Romania, Artist Queen” este deschisă publicului până la 12 octombrie 2025 şi include, pe lângă lucrările expuse, o serie de conferinţe şi evenimente conexe.

Proiectul este organizat de Institutul Cultural Român de la Londra, cu sprijinul University of St Andrews, în colaborare cu Academia Română şi The King’s Foundation.

Expoziţia va fi itinerată în România.

 

