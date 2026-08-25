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Video Reguli noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Orașul unde ar putea fi obligați să construiască locuri de joacă pe lângă noile blocuri

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New residential area in Brasov, Romania
Ansamblu rezidențial. Foto: GettyImages
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Dezvoltatorii imobiliari ar putea fi obligați ca atunci când ridică un cartier rezidențial să prevadă și locuri de joacă pentru copii. Se întâmplă la Timișoara, unde acest proiect urmează să intre la vot în Consiliul Local.

Proiectul intră la vot în Consiliul Local din Timișoara astăzi și, dacă va fi votat, va intra în vigoare în 30 de zile, conform legii.

Posibila hotărâre de Consiliul Local prevede ca orice dezvoltare nouă cu cel puțin cinci apartamente să aibă un loc de joacă amenajat înainte ca blocul să fie recepționat.

Mai mult, obligația ar apărea încă din certificatul de urbanism. Asta înseamnă că, dacă dezvoltatorul nu prevede de la început spațiul pentru copii nu ar mai putea obține autorizația de construire.

Suprafața va depinde de mărimea fiecărui proiect.

Pentru ansamblurile mai mici, cu cinci până la 10 apartamente, locul de joacă trebuie să aibă cel puțin 50m² la proiectele mai mari, cu peste 200 de apartamente, suprafața minimă ar putea ajunge și la 600m² și dotările sunt stabilite clar - cel puțin un leagăn, un tobogan sau o structură de cățărare, două bănci, dar și un coș de gunoi. În plus, o parte a spațiului trebuie să fie neapărat umbrită, de preferat cu arbori.

Editor : Sebastian Eduard

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