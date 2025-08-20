Live TV

Video Reguli rutiere încălcate în lanț pe A2. Cum încearcă unii dintre șoferi să sfideze coloanele de mașini: „Am mers zeci de kilometri”

Data publicării:
sofer la volan
Mulți dintre șoferi recunosc că apelează des la această metodă de a fenta aglomerația. Credit foto: Guliver/Getty Images

Val de nereguli în trafic, la întoarcerea din vacanța de Sfânta Maria. Zeci de șoferi au fost surprinși în timp ce îi sfidau pe cei care așteptau în coloana de mașini și circulau pe banda de urgență pe Autostrada Soarelui. Alți participanți la trafic au sunat la 112, iar polițiștii i-au așteptat pe cei mai grăbiți în celălalt capăt al autostrăzii. Unii dintre ei au fost filmați chiar din elicopter.

Aceste imagini au fost surprinse de o șoferiță care se întorcea de la mare. Deși stătea în coloană, în aglomerația de pe A2, rând pe rând mai mulți șoferi au trecut pe lângă ea, pe banda de urgență. Femeia a postat filmarea pe internet, nu înainte, însă, să anunțe poliția. Gestul ei a stârnit și multe comentarii în online.

„Am văzut, săptămâna trecută, un caz când ambulanța nu putea trece de ăștia care erau pe banda de urgență”, a comentat cineva la postare.

Mulți șoferi au recunoscut că apelează des la această metodă de a fenta aglomerația.

„Am mers așa zeci de kilometri și nu am pățit nimic”, spune un alt participant la trafic.

Și șoferul acestei dube a crezut că va scăpa nepedepsit. A fost filmat pe banda de urgență chiar din elicopterul Poliției Române. Agenții l-au așteptat, l-au amendat cu peste 1.800 de lei și l-au lăsat și fără permis pentru 90 de zile.

Ioana Corneev, jurnalist Digi24: Suntem pe banda de urgență de pe Autostrada Soarelui, unde în mod normal ar trebui să oprească doar pompierii, ambulanța și șoferii care au o problemă reală. În realitate, însă, în momentul în care autostrada se aglomerează, mulți șoferi aleg să folosească acest drum pentru a ajunge mai repede la destinație.

Șofer: E o idee foarte proastă! Nu ar trebui folosită decât pentru urgențe. De văzut am văzut, de folosit doar dacă am avut o urgență.

Șofer: N-ar trebui. Și li se ia permisul pentru asta.
Reporter: Ați văzut pe cineva făcând acest lucru?
Șofer: Da. Nu m-a deranjat, pentru că am văzut elicopterul în aer și eram fericit că o să-i prindă.

Șofer: Poate, când voi fi într-o situație ca să ajung mai repede undeva.
Reporter: Dar știți că se folosește doar în cazul unei urgențe?
Șofer: Exact asta v-am spus, dacă trebuie să ajung undeva mai repede.
Reporter: Și sunteți pregătit să suportați sancțiunile? Amendă, poate chiar permisul?
Șofer: Nu, nu, nu.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliția Română: Deși au trecut mai bine de trei ani de când au fost înăsprite sancțiunile acordate conducătorilor auto care circulă pe banda de urgență, și aici vorbim de reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile și aplicarea unei sancțiuni contravenționale cuprinsă între 1.800 de lei și care poate ajunge până la 4.000 de lei, încă există conducători auto inconștienți, le spunem noi, care aleg să circule pe banda de urgență, atunci când traficul este aglomerat pe autostradă.

De la începutul anului, polițiștii au dat peste 200 de sancțiuni șoferilor indisciplinați, care au folosit în mod nejustificat banda de urgență.

