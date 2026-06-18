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Remorcherul scufundat în Portul Midia a fost scos la suprafață. Doi marinari sunt în continuare dispăruţi

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Remorcherul Astana. Sursă foto: marinetraffic.com
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Reprezentanţii Midia Marine Terminal au anunţat, joi seară, că remorcherul scufundat în luna martie a fost repus pe linia de plutire şi dus în Portul Midia, unde va fi predat autorităţilor. Doi membri ai echipajului sunt în continuare consideraţi dispăruţi.

„Midia Marine Terminal (MMT) informează că operaţiunea de ranfluare a fost încheiată, iar remorcherul a fost transferat în siguranţă în portul Midia şi securizat în dana operată de companie. Convoiul format din remorcher şi macara plutitoare a fost tractat de nava-suport Ataman. Atât activităţile premergătoare, cât şi transportul către port, parte a procesului de ranfluare, s-au desfăşurat sub supravegherea şi cu aprobarea autorităţilor competente”, au transmis reprezentanţii Midia Marine Terminal, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, nava va rămâne sub paza permanentă a Gărzii de Coastă, iar vineri va fi pusă la dispoziţia autorităţilor.

„ARAS Salvage a depus toate eforturile posibile pentru localizarea colegilor dispăruţi, efectuând căutări în toate compartimentele accesibile ale navei, în conformitate cu dispoziţiile organelor de anchetă. O operaţiune de căutare mai amplă va fi desfăşurată în portul Midia. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile afectate, colegii pierduţi şi cei doi membri ai echipajului care rămân în continuare dispăruţi”, au arătat reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Remorcherul Astana s-a scufundat în 18 martie, la opt kilometri de Portul Midia.

„Nava-tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie.

Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, afirma Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

El preciza că echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat.

Trupul unui al doilea marinar a fost găsit de scafandrii Forţelor Navale, astfel că mai erau căutaţi ceilalţi trei membri ai echipajului. Trupul unui alt marinar a fost găsit miercuri, în timpul operaţiunilor de ridicare la suprafaţă a ambarcaţiunii.

Familiile marinarilor dispăruţi după scufundarea remorcherului au susţinut că nava era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură şi nu ar fi fost pregătită pentru acea manevră la tancul petrolier.

Editor : C.L.B.

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