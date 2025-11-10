Reorganizare după fuziunea UniCredit–Alpha Bank. Banca neagă concedierile: „Plecările au fost voluntare”

După fuziunea dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România, aproximativ 1.100 de angajați au părăsit banca, iar alți 450–500 urmează să plece, potrivit Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci. Digi24.ro a cerut un punct de vedere oficial de la UniCredit Bank, iar instituția a respins informațiile privind concedieri masive, susținând că plecările au avut loc doar în baza unui program voluntar, agreat cu sindicatele.

Constantin Paraschiv, președintele FSAB, a afirmat că, după fuziune, UniCredit Bank a rămas cu circa 4.400 de angajați.

„Disponibilizările din UniCredit Bank nu s-au finalizat încă. După fuziunea prin absorbție cu Alpha Bank, au plecat circa 1.100 de angajați, fie prin disponibilizări colective, fie prin plecări voluntare.

Din cei 4.400 de salariați actuali, urmează să mai plece aproximativ 450–500”, a declarat Paraschiv.

Acesta a susținut că printre cei vizați de plecări s-ar putea afla și circa 250 de angajați fără o numire definitivă pe post, reuniți într-o structură internă numită „Academia UniCredit”.

„Primii care vor pleca vor fi probabil cei 250 de angajați fără o numire definitivă a postului, din cadrul Academiei UniCredit.

Poziția UniCredit Bank: „Nu există un plan de concedieri masive”

În răspunsul transmis Digi24.ro, UniCredit Bank a negat existența unui plan de disponibilizări colective și a precizat că toate plecările s-au făcut voluntar, printr-un program convenit cu sindicatele.

„UniCredit Bank nu a avut și nu are stabilit vreun plan concret de concedieri masive în legătură cu procesul de fuziune. Singura acțiune derulată, agreată în prealabil cu ambele sindicate, a fost Planul de Remodelare Organizațională Voluntară, prin care colegii care nu se mai regăseau profesional în cultura organizațională a grupului sau doreau să exploreze alte oportunități au putut pleca voluntar, beneficiind de pachete compensatorii”, se arată în punctul de vedere transmis redacției.

Reprezentanții băncii au explicat și rolul „Academiei Post-Fuziune”, despre care au afirmat că este un program de integrare, nu un mecanism de concediere.

„Academia Post-Fuziune are scopul de a integra colegii din Alpha Bank în echipele existente, pe măsură ce aceștia, împreună cu consilierii noștri în carieră, identifică cea mai bună opțiune profesională. Nu este vorba despre concedieri, ci despre sprijin în procesul de adaptare”, au precizat reprezentanții UniCredit.

Fuziunea prin absorbție dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România s-a încheiat în 2025.

Noua entitate funcționează acum sub brandul UniCredit și a presupus o reorganizare extinsă a departamentelor, ceea ce a dus la suprapunerea unor roluri și la o serie de plecări voluntare sau involuntare.

În prezent, la UniCredit Bank funcționează două sindicate: cel tradițional al UniCredit, activ de peste 15 ani, și un nou sindicat format de angajații Alpha Bank, în contextul fuziunii.