Live TV

Restricții de circulație în weekend, în Capitală: recomandările Brigăzii Rutiere

Data publicării:
BUCURESTI - POLITIA ROMANA - EDUCATIE RUTIERA - 17 SEPTEMBRIE 2020
Inquam Photos /Sabin Cirstoveanu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Brigada Rutieră va lua măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie sâmbătă în Capitală, unde vor avea loc două adunări publice şi duminică în zona pădurii Băneasa, unde va avea loc un concurs de alergare.

Sâmbătă se vor desfăşura două adunări publice în municipiul Bucureşti, prima între orele 13:00-14:30, cu deplasarea participanţilor pe banda I de circulaţie pe traseul Piaţa Universităţii - bulevardul Nicolae Bălcescu - bulevardul Gheorghe Magheru - Piaţa Romană - bulevardul Lascăr Catargiu - punct final alveola centrală Piaţa Victoriei, iar a doua, între orele 18:00-19:30, cu deplasarea pe trotuar pe traseul Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Piaţa Universităţii - esplanada cu statui.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie. De asemenea, le solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri, a informat Brigada Rutieră a Capitalei.

Duminică, între orele 08:00-16:00, se va desfăşura concursul "Băneasa Forest Run", după următorul program: între orele 08:00-09:00 - adunarea participanţilor pe porţiunea cuprinsă între Academia de Poliţie şi aleea Padina, iar între orele 09:00-16:00 - alergare pe aleile din pădurea Băneasa, pe distanţele de 3 km, 6 km, 11 km şi 21 km.

"Pentru buna desfăşurare a evenimentului, între orele 07:00-16:00, se va restricţiona traficul rutier pe tronsonul de drum cuprins între aleea Privighetorilor şi aleea Padina", a precizat sursa citată.

Brigada Rutieră le solicită conducătorilor de autovehicule să evite deplasarea în zonă în această perioadă, să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din...
euro bani bacnote
3
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”
Digi Sport
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
teatrul il caragiale bucuresti profimedia-0876979339
Ministerul Culturii solicită TNB să transmită explicit măsurile interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă
Alley in Bellu Cemetery, Bucharest, Romania
Fraudă cu locuri de veci în cimitire din Bucureşti. Sumele uriașe obținute de un fals preot şi alte trei persoane
bani bancnote inquam Octav Ganea
Patroană din Capitală cercetată pentru evaziune fiscală: Patru ani nu a virat la bugetul de stat impozitele reţinute de la angajaţi
alexandru rogobete face declaratii
Rogobete: „Bucureștiul are o restanță de suflet”. La 11 ani de la tragedia Colectiv, Capitala încă nu are un spital pentru mari arși
parcare cu plata bucuresti
Bucureștiul are de peste două ori mai multe locuri de parcare publică cu plată față de acum doi ani. Cât costă și cum se poate plăti
Recomandările redacţiei
protest milano italia
Cum încearcă rețele asociate islamului politic să exploateze...
estetician
Medic: „Am avut paciente injectate cu silicon de construcții”...
Soap bubbles float in front of the European Parliament building
Cui îi e frică de cine la Bruxelles? Ghidul Politico de Halloween
radu miruta diana buzoianu dominic fritz oana toiu irineu darau
Congres în USR: partidul își alege cei 24 de membri ai Consiliului...
Ultimele știri
Recuperarea datoriilor fiscale între România și alte state: ANAF pregătește modificări privind verificarea debitorilor
Dovleacul, simbolul de Halloween cu beneficii pentru vedere, digestie și imunitate. Cum recomandă nutriționiștii să îl consumi
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de acordul acestuia și de autorizație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Anvelope de iarnă 2026. Când trebuie schimbate cauciucurile, ce spune legea și ce amenzi riscă șoferii
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Anvelope de iarnă 2026. Când trebuie schimbate cauciucurile, ce spune legea și ce amenzi riscă șoferii
Adevărul
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral...
Digieconomic
Când intră a doua tranșă din ajutoarele one-off pentru pensionari. Prima plată a fost făcută în luna mai
Digi FM
A intrat în camera de execuție pregătită să moară și s-a trezit "confuză" la spital. Christa Pike, declarații...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
Pro FM
Paula Seling s-a logodit! Surpriză la doar două luni după ce s-a aflat că iubește din nou. Cine este bărbatul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Povestea lui Daniel, tânărul mecanic mort în cabina trenului implicat în tragedia din Spania. Colegul său...
Newsweek
Pensie sub 1.800 de lei după 35 de ani munciți. De ce ajung unii pensionari cu pensii atât de mici?
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Apariție spectaculoasă în jungla Amazonului. Animalul extrem de rar pe care cercetătorii l-au căutat ani...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...