Restricții de trafic în Capitală, în acest weekend: are loc Bucharest Marathon 2025. Măsuri de ordine şi recomandări ale Jandarmeriei

Data publicării:
ID204273_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
SÂMBĂTĂ, 11.10.2025 DUMINICĂ, 12.10.2025

Bucharest Marathon 2025  are loc în acest weekend, astfel că Jandarmeria Capitalei a anunţat că, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, pe timpul desfăşurării evenimentului. De asemenea, sunt impuse o serie de restricții de trafic.

Startul pentru evenimentul sportiv se va da din zona Pieţei Constituţiei, iar organizatorii au estimat participarea unui număr ridicat de persoane.

Se vor institui dispozitive de ordine şi siguranţă publică, astfel încât să fie evitate aglomerările de persoane sau alte incidente. Jandarmii vor asigura ordinea publică în zonele în care se va desfăşura evenimentul sportiv, pe traseele de alergare ale participanţilor, precum şi pe traseele de sosire şi plecare ale spectatorilor, după cum urmează:

SÂMBĂTĂ, 11.10.2025

START Wheelchairs 10 KM, ora 08:45;

START 10 KM Individual, ora 09:00, pe traseul: Bd. Libertăţii – dreapta Spl. Independenţei – Piaţa Naţiunile Unite – dreapta Bd. Naţiunile Unite – stânga Bd. Libertăţii – stânga bretea Piaţa Constituţiei (Parchet General) – dreapta Bd. Unirii – Piaţa Alba Iulia – întoarcere, fără a afecta traficul auto în rond Piaţa Alba Iulia – continuare Bd. Unirii – dreapta Bd. I.C. Brătianu – stânga Str. Halelor – continuare Spl. Independenţei – stânga Pod B.P. Haşdeu (fără a afecta traficul auto) – stânga Spl. Independenţei – Piaţa Naţiunile Unite – dreapta Bd. Naţiunile Unite – stânga Bd. Libertăţii – Piaţa Constituţiei – FINISH;

START Wheelchairs Fun Run 2,5 KM, ora 11:45;

START Fun Run 2,5 KM, ora 12:00, pe traseul: Bd. Libertăţii - dreapta Spl. Independenţei - Piaţa Naţiunile Unite – continuare Spl. Independenţei – dreapta Bd. I.C.Brătianu – dreapta Bd. Unirii(fântâni) – continuare Bd. Unirii – drepta bretea Piaţa Constituţiei – stânga Bd. Libertăţii – Piaţa Constituţiei – FINISH.

DUMINICĂ, 12.10.2025

START Cursa 42 KM şi Ştafeta 42 KM, Cursa 21 KM, ora 09:00, pe traseul: Bd. Libertăţii – dreapta Spl. Independenţei – Piaţa Naţiunile Unite – dreapta pe Bd. Naţiunile Unite – stânga pe Bd. Libertăţii – stânga bretea Piaţa Constituţiei (Parchet General) – dreapta pe Bd. Unirii, până la alveola dintre Bd. Mircea Vodă şi Bd. Nerva Traian (întoarcere pe sensul celălalt, înainte de intersecţie-la trecerea pentru pietoni) – retur Bd. Unirii – dreapta pe Bd. I.C.Brătianu – Piaţa Unirii – stânga str. Halelor – continuare Spl. Independenţei până la Pod B.P.Haşdeu – dreapta pe str. Vasile Pârvan – str. Berzei – str. Buzeşti – dreapta bretea Piaţa Victoriei – stânga Şos. Pavel D. Kiseleff, până în apropiere de Piaţa Arcul de Triumf – retur pe Şos. Pavel D. Kiseleff, până la Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – dreapta pe str. Ştirbei Vodă – stânga pe str. Ion Câmpineanu – dreapta pe Calea Victoriei – dreapta pe Bd. Regina Elisabeta – dreapta pe aleea centrală din Parcul Cişmigiu – întoarcere în parc şi retur pe Bd. Regina Elisabeta – continuare Bd. Mihail Kogălniceanu până la intersecţia cu str. Vasile Pârvan (întoarcere înainte de intersecţie) – retur până la Calea Victoriei – dreapta pe Calea Victoriei – dreapta pe Spl. Independenţei până la Pod B.P. Haşdeu (întoarcere pe sensul celălalt, pe pod, fără afectarea traficului auto) – stânga Spl. Independenţei – Piaţa Naţiunile Unite – dreapta Bd. Naţiunile Unite – stânga Bd. Libertăţii – Piaţa Constituţiei – FINISH PENTRU SEMIMARATON – continuare proba de 42 KM şi Ştafeta: Bd. Libertăţii până la Piaţa Regina Maria – întoarcere pe Bd. Libertăţii, fără afectarea traficului rutier din intersecţie – dreapta bretea Piaţa Constituţiei (Parchet General) – dreapta Bd. Unirii – dreapta Bd. Mircea Vodă, până la Pod Timpuri Noi – stânga Spl. Unirii – întoarcere înainte de intersecţia cu Calea Vitan – retur pe Spl. Unirii – dreapta Bd. Mircea Vodă – dreapta Bd. Unirii – Piaţa Alba Iulia – dreapta Bd. Burebista – întoarcere la intersecţia cu str. Traian Popovici – continuare Bd. Burebista – Piaţa Alba Iulia – dreapta Bd. Decebal – Piaţa Hurmuzachi – Bd. Basarabia – întoarcere la intersecţia cu Bd. Chişinău – continuare Bd. Basarabia – Piaţa Hurmuzachi – Bd. Decebal – Piaţa Alba Iulia- dreapta Bd. Unirii – dreapta bretea Piaţa Constituţiei – stânga Bd. Libertăţii - FINISH.

Brigada Rutieră Bucureşti a anunţat următoarele restricţii de trafic:

  • 11.10.2025, în intervalul orar 07:30-14:00, pe traseul competiţiei;
  • 12.10.2025, în intervalul orar 07:30-16:00, pe traseul competiţiei.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule: să folosească autovehiculele personale doar în situaţiile stringente pentru a preîntâmpina astfel formarea blocajelor în trafic şi să opteze pentru mijloacele de transport în comun, în special pentru metrou; să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate; să evite deplasarea în zona de desfăşurare a evenimentului şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic pentru devierea şi fluidizarea acestuia; să evite pe timpul deplasării, manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic.

Pietonilor li se recomandă să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenţia lor de a traversa a fost înţeleasă de către conducătorii de autovehicule.

Recomandările Jandarmeriei Capitalei pentru bucureşteni: să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură; părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii pentru a nu pătrunde pe spaţiul destinat curselor; în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă.

Jandarmeria Capitalei aminteşte că este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Editor : B.E.

