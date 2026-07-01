Rețeaua azilelor ilegale din Bihor: Ce se întâmplă cu sutele de victime găsite de autorități

Sute de persoane vulnerabile găsite la rețeaua ilegală de azile din Bihor au fost relocate și transferate la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din mai multe județe ale țării, în timp ce 18 persoane au fost internate în Spitalele din Oradea și Beiuș, potrivit unei situații transmise de Ministerul Sănătății.

„411 persoane asistate au fost evaluate medical și logistic în cadrul unei ample operațiuni interinstituționale.​ Având în vedere complexitatea cazului și starea de vulnerabilitate a victimelor, la fața locului s-a acționat rapid și coordonat pentru asigurarea unui răspuns medical de urgență”, susține Ministerul Sănătății într-un comunicat.

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Potrivit Ministerului Sănătății, echipele mixte, formate din medici, personal de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, institute de medicină legală din mai multe orașe sau reprezentanți MAI și ISU, au asigurat: triajul persoanelor identificate în azile, suport psihologic specializat pentru victime și evacuarea și transportul securizat al acestor persoane către unități medicale sau de asistență socială.

Datele furnizate de Minister arată astfel:

9 persoane au rămas internate la Spitalul Județean Oradea;

9 persoane au rămas internate la Spitalul Municipal din Beiuș;

5 persoane au fost preluate de DGASPC Bihor;

388 de persoane „au fost deja relocate în țară, fiind preluate în special de către DGASPC județene”.

Între timp, Viorel Pașca, cel care conducea rețeaua ilegală de azile, este audiat în aceste momente de procurorii DIICOT în dosarul de trafic de persoane și constituire de grup infacțional organizat.

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Editor : M.G.