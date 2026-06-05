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Rețeaua de traficanți care vindea droguri în cluburile din Capitală: 22 de rețineri. Gruparea viza „tineri şi foarte tineri”

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barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages

Poliţiştii bucureşteni au reţinut 22 de persoane acuzate că vindeau droguri şi substanţe psihoactive unor clienţi „tineri şi foarte tineri”, mai ales în cadrul unor evenimente şi petreceri din Capitală. Gruparea, formată din 30 de membri organizaţi pe mai multe structuri, viza clienţi cu venituri peste medie, care frecventau evenimente de lux. Potrivit poliţiştilor, în acelaşi caz, o altă persoană a fost plasată sub control judiciar.

Poliţia Română informează, vineri, că, în urma celor 27 de percheziţii domiciliare de joi, 4 iunie, a fost luată măsura reţinerii faţă de 22 de persoane şi măsura controlului judiciar faţă de o altă persoană, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse cu efecte psihoactive, scrie News.ro.

„În urma activităţilor, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 500 de grame de canabis, 70 de grame de cocaină, aproximativ 80 de comprimate şi fragmente de comprimate ecstasy, diferite cantităţi de substanţă cristalină 3CMC, ketamină, psilocină şi MDMA, 7 ţigarete confecţionate artizanal, mai multe pungi, plicuri şi recipiente conţinând substanţe sub formă vegetală, pulverulentă, cristalină şi lichidă, aflate în curs de expertizare, comprimate medicamentoase având ca substanţă activă alprazolam, obiecte purtând urme de substanţă, două pistoale cu bile (deţinute ilegal), un seif, sume de bani în lei şi euro, două autoturisme de lux, precum şi alte mijloace de probă”, precizează sursa citată.

De asemenea, pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantităţi de droguri de mare risc şi produse psihoactive, tranzacţionate de către membrii grupării de criminalitate organizată, în municipiul Bucureşti.

Vineri, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă a 22 de persoane, dintre care două arestate în alte cauze, şi cea a arestului la domiciliu faţă de alte două persoane, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Editor : B.E.

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