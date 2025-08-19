Video Rețineri și amenzi după scandalul dintr-un complex rezidențial din București. Dosar penal de lovire și tulburarea liniștii publice Data actualizării: 19.08.2025 13:20 Data publicării: 19.08.2025 13:18 Foto: Shutterstock Șapte persoane au fost reținute, iar alte 15 au fost amendate, după scandalul violent care a izbucnit luni seară într-un complex rezidențial din Sectorul 4 al Capitalei. Poliția Capitalei a transmis marți, 19 august, un comunicat prin care subliniază că a identificat toate persoanele implicate în scandalul care a avut loc cu o seară în urmă.„Față de șapte dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentate magistraților, cu propunere legală”, potrivit sursei citate. Pasajul Basarab, dezastru pe bani publici. Proiect de peste 285 de milioane de euro, degradat după 14 ani fără recepție Milionar condamnat pentru că a vrut să-și ucidă fosta soție, eliberat din închisoare după 3 zile. A fost apărat de ministrul Justiției Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la mare și în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu Traian Băsescu ar putea să primească un apartament de protocol. Ce spune fostul președinte Sesizare la Parchet în cazul Centrului de arși de la Spitalul Floreasca, făcut „din pix” în mandatul lui Alexandru Rafila Mersul la salon a devenit un lux. Cu cât s-au majorat tarifele pentru serviciile de înfrumusețare în ultimul an Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive, din cauza risipei de mâncare: 12 milioane de pâini sunt aruncate zilnic la gunoi Val de conspirații despre antenele 5G. Patru din 10 români cred că le fac rău. Mesajul ANCOM despre controversele legate de tehnologie Doi români au murit înecați în Italia. Trupurile au fost recuperate după zeci de ore de căutări În același timp, 15 persoane care se aflau în zonă și care aveau asupra lor „obiecte contondente” au primit amenzi de 3.000 de lei fiecare, potrivit polițiștilor. Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, au deschis un dosar penal de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.Scandalul a fost semnalat luni seară, în jurul orei 17.00, la 112 de un bărbat care a reclamat că o cunoștință l-ar fi amenințat cu pistolul în parcarea acestui complex rezidențial.Ulterior, polițiștii au fost sesizați și despre un al doilea incident petrecut în același complex rezidențial, unde un alt bărbat ar fi fost victima unei agresiuni fizice.Potrivit primelor cercetări, victima este fratele bărbatului suspectat la primul incident și ar fi fost agresată cu „un obiect tăietor-înțepător”. Agresorul ar fi o rudă a apelantului inițial. Editor : M.G. Etichete: bucuresti politie scandal sector patru Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana... 2 „Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta... 3 Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Macron... 4 „Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui... 5 Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...