Live TV

Video Rețineri și amenzi după scandalul dintr-un complex rezidențial din București. Dosar penal de lovire și tulburarea liniștii publice

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie in trafic
Foto: Shutterstock

Șapte persoane au fost reținute, iar alte 15 au fost amendate, după scandalul violent care a izbucnit luni seară într-un complex rezidențial din Sectorul 4 al Capitalei. 

Poliția Capitalei a transmis marți, 19 august, un comunicat prin care subliniază că a identificat toate persoanele implicate în scandalul care a avut loc cu o seară în urmă.

„Față de șapte dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentate magistraților, cu propunere legală”, potrivit sursei citate.

În același timp, 15 persoane care se aflau în zonă și care aveau asupra lor „obiecte contondente” au primit amenzi de 3.000 de lei fiecare, potrivit polițiștilor.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, au deschis un dosar penal de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Scandalul a fost semnalat luni seară, în jurul orei 17.00, la 112 de un bărbat care a reclamat că o cunoștință l-ar fi amenințat cu pistolul în parcarea acestui complex rezidențial.

Ulterior, polițiștii au fost sesizați și despre un al doilea incident petrecut în același complex rezidențial, unde un alt bărbat ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

Potrivit primelor cercetări, victima este fratele bărbatului suspectat la primul incident și ar fi fost agresată cu „un obiect tăietor-înțepător”. Agresorul ar fi o rudă a apelantului inițial.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
1
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Macron...
Geoffrey Hinton
4
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
Guvernul vrea să prioritizeze investițiile din PNRR care pot fi...
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult...
nicusor dan face declaratii
Reuniune a liderilor europeni, după întâlnirea Trump-Zelenski...
Ultimele știri
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Un bărbat de 35 de ani din Botoşani a găsit mort lângă calea ferată, după ce a căzut din tren. Cadavrul, descoperit de un angajat CFR
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
chirie
Bucureștiul, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. În ce cartiere pot fi găsite cele mai accesibile chirii
banda a politiei care delimiteaza scena crimei in sua
Un pescar din SUA a rezolvat din întâmplare un caz de dispariție vechi de aproape 60 de ani
masina-de-politie-in-urmarire
Scandal și amenințări cu arma într-un complex rezidențial din București. Mascații și polițiștii au intervenit de urgență
112 smurd inquam alexandru busca
Incident grav în Capitală. Două femei au ajuns la spital după ce un copac s-a prăbușit peste ele
păcănele
Reclamele la jocuri de noroc şi produse din tutun ar putea fi interzise pe clădirile din București
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-ar fi șoptit prințul Philip reginei la nunta lui Harry și Meghan. Comentariul său a stârnit rumoare după...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
O influenceriță a fost „aproape decapitată” după ce eșarfa de mătase i s-a prins în mașină: „Era să mor din...
Digi Sport
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Procurorul-șef și soția, venituri de 1.000.000 lei. Îi cer lui Bolojan să nu taie pensiile speciale
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Sophie Turner, despre sărutul „dezgustător” experimentat pe platourile de la „The Dreadful”. „A fost cel mai...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...