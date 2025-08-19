Șapte persoane au fost reținute, iar alte 15 au fost amendate, după scandalul violent care a izbucnit luni seară într-un complex rezidențial din Sectorul 4 al Capitalei.

Poliția Capitalei a transmis marți, 19 august, un comunicat prin care subliniază că a identificat toate persoanele implicate în scandalul care a avut loc cu o seară în urmă.

„Față de șapte dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentate magistraților, cu propunere legală”, potrivit sursei citate.

În același timp, 15 persoane care se aflau în zonă și care aveau asupra lor „obiecte contondente” au primit amenzi de 3.000 de lei fiecare, potrivit polițiștilor.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, au deschis un dosar penal de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Scandalul a fost semnalat luni seară, în jurul orei 17.00, la 112 de un bărbat care a reclamat că o cunoștință l-ar fi amenințat cu pistolul în parcarea acestui complex rezidențial.

Ulterior, polițiștii au fost sesizați și despre un al doilea incident petrecut în același complex rezidențial, unde un alt bărbat ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

Potrivit primelor cercetări, victima este fratele bărbatului suspectat la primul incident și ar fi fost agresată cu „un obiect tăietor-înțepător”. Agresorul ar fi o rudă a apelantului inițial.

Editor : M.G.