Reuniune la Palatul Elysee privind o misiune de securizare a Strâmtorii Ormuz. Nicușor Dan participă prin videoconferință

nicusor dan (1)
Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
Nicușor Dan participă la reuniune

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer vor discuta vineri, la Paris, alături de alți aproximativ 30 de participanţi, despre înfiinţarea unei misiuni de securizare a navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz, după consolidarea armistiţiului fragil între Iran şi Statele Unite. Președintele Nicușor Dan va participa la discuții prin videoconferință, a anunțat Administrația Prezidențială.

La această confeinţă, la Palatul Elysee, urmează să mai participe candelarul german Friedrich Merz şi premierul italian Giorgia Meloni.

Restul participanţilor „europeni din Orientul Mijlociu, asiatici şi latino-americani” vor participa prin videoconferinţă, precizează preşedinţia franceză, potrivit AFP.

Această reuniune, care aminteşte de Coaliţia Voluntarilor care susţin Ucraina, urmează să înceapă la ora locală 14:00 (15:00, ora României), a informat Administraţia Prezidenţială. 

Preşedintele francez şi premierul britanic urmează să facă după aceea declaraţii comune.

Emmanuel Macron a lansat la 9 martie ideea unei misiuni de supraveghere a redeschiderii Strâmtorii Ormuz, după încetarea Războiului din Iran.

Franţa şi Regatul Unit dau asigurări că au început o planificare împreună cu alte ţări voluntare.

Nicușor Dan participă la reuniune

Și președintele Nicuşor Dan va participa prin videoconferință la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, la invitaţia lui Macron și Starmer.

Șeful statului s-a implicat și anterior în găsirea de soluții pentru rezolvarea situației create din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

El anunța pe 20 martie că România se alătură declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie.

Mișcarea venea în urma efectelor pe care țara noastră le resimte în plan energetic după izbucnirea războiului din Iran.

„Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, afirma Nicușor Dan, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

