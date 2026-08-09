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Revolta unui medic român din Germania, după atacul asupra unei ambulanțe: „Ce urmează? Să linșăm medicii în stradă?”

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Medicul anestezist Iuliu Torje profesează în Germania. Foto: Captură Facebook
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Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, a transmis că nu poate înţelege cum într-o ţară europeană mai mulţi oameni au atacat cu topoare o ambulanţă. El a subliniat că cei care pot fi convinşi de postări de pe TikTok să ia toporul şi să atace oameni sunt un pericol pentru cei din jur, „iar aici răspunsul statului trebuie să fie extrem de dur”.

„O ambulanţă atacată cu topoare pentru că pe TikTok nişte indivizi au răspândit aberaţia că se răpesc copii cu ambulanţa... Citeşti şi efectiv te întrebi dacă este real. Sincer, dacă mi-ar fi povestit cineva că asta s-a întâmplat într-un trib complet izolat de civilizaţie, undeva unde oamenii nu au acces la educaţie, presă sau informaţie, poate aş fi putut înţelege mecanismul prin care o asemenea isterie colectivă ia naştere. Dar într-o ţară europeană? În 2026? Cu smartphone-ul în mână? (că deh.. ai TikTok) ...”, a scris, duminică, medicul Iuliu Torje pe Facebook, potrivit News.ro. 

Acesta este de părere că nu orice barbarie trebuie explicată sociologic şi a afirmat că cei care iau topoare şi atacă ambulanţe după o postare pe TikTok sunt un pericol pentru cei din jur.

„Asta nu mai este doar prostie. Este un nivel de imbecilitate, analfabetism funcţional şi incapacitate de a separa realitatea de delirul de pe reţelele sociale care a devenit periculos pentru restul societăţii. Şi cred că trebuie să încetăm să cosmetizăm lucrurile de teamă să nu ofensăm pe cineva.. pentru că nu orice barbarie trebuie explicată sociologic.

Dacă eşti suficient de convins de un TikTok încât să iei toporul şi să ataci nişte oameni aflaţi la muncă într-o ambulanţă, eşti un pericol pentru cei din jur. Punct. Iar aici răspunsul statului trebuie să fie extrem de dur. Nu doar pentru cei care au atacat ambulanţa , cât şi pentru dezaxaţii care au provocat deliberat isteria prin răspândirea unor informaţii false”, a scris Torje.

De asemenea, el s-a întrebat ce urmează, după acest episod.

„Mâine ce urmează? Să scoatem medicii din maşini şi să-i linşăm în stradă pentru că un analfabet cu cont de TikTok a spus că medicii fură organe? Există un punct în care prostia încetează să mai fie amuzantă”, a completat Torje.

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”.

Editor : C.L.B.

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