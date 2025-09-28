Live TV

Revoluție în medicină: cercetătorii au creat un plămân artificial care imită perfect răspunsul imunitar uman

Data publicării:
Organ-on-a-chip development
Foto. Profimedia

Cercetătorii americani au creat primul model de „plămân pe cip” dotat cu un sistem imunitar funcțional, capabil să se protejeze asemenea unui organ viu și să reproducă fidel modul în care un plămân real reacționează la infecții și inflamații. Această inovație ar putea revoluționa studiul bolilor pulmonare, testarea tratamentelor și ar putea reduce semnificativ utilizarea animalelor în cercetarea medicală, relatează News.ro.

Dispozitivul are dimensiunea unui timbru poștal și este realizat dintr-un polimer transparent și flexibil, care imită structura și comportamentul unui plămân uman. Canalele microscopice ale cipului sunt căptușite cu celule vii, iar marea inovație a echipei de la Georgia Institute of Technology și Universitatea Vanderbilt este integrarea unui sistem imunitar complet funcțional. Această componentă le permite cercetătorilor să observe în timp real modul în care plămânul răspunde la agresiuni externe, cum se declanșează inflamația și cum începe procesul de vindecare.

Studiul, publicat marți în revista științifică Nature Biomedical Engineering, arată că acest model a reprodus fidel reacția unui plămân uman la o infecție severă cu virus gripal. În momentul expunerii la virus, celulele imune s-au mobilizat, au migrat către zona afectată, iar inflamația s-a răspândit în țesut exact ca la pacienți.

Este pentru prima dată când un astfel de răspuns complex a fost reprodus în afara corpului uman.

Această realizare marchează o etapă semnificativă în cercetarea biomedicală, oferind o perspectivă fără precedent asupra interacțiunii dintre plămâni și sistemul imunitar în condiții de boală.

În prezent, studiile asupra bolilor pulmonare se bazează în mare parte pe modele animale, însă acestea au limite majore. De exemplu, șoarecii nu dezvoltă astm sau alte boli pulmonare exact ca oamenii, ceea ce limitează precizia rezultatelor.

Noul cip oferă o alternativă mult mai apropiată de realitatea biologică umană, permițând o înțelegere mai exactă a manifestării bolilor și a eficienței tratamentelor. Tehnologia se aliniază și obiectivelor Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) din Statele Unite, care urmărește reducerea testării pe animale și dezvoltarea de modele predictive bazate pe celule umane.

Pe termen scurt, echipa intenționează să folosească platforma pentru a studia o gamă largă de boli pulmonare, inclusiv astm, fibroză chistică, tuberculoză și cancer pulmonar.

În viitor, cercetătorii speră să creeze versiuni personalizate, folosind celule prelevate de la pacienți, pentru a estima cu precizie ce tratament ar funcționa cel mai bine în cazul fiecărei persoane. Deși acest pas necesită ani de validare clinică și aprobări din partea autorităților de reglementare, potențialul său în medicina personalizată este uriaș.

Noul „plămân pe cip” oferă un instrument revoluționar pentru cercetare și deschide calea către tratamente mai eficiente și o mai bună înțelegere a bolilor respiratorii care afectează milioane de oameni la nivel mondial.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
ninsoare pe camp
4
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
drona in zbor
5
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
Digi Sport
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Putin Meets With Belgorod Region Governor Gladkov
Volodimir Zelenski: „Putin se pregătește să atace o altă țară...
parlamentul republicii moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii sunt chemați la urne pentru...
nato
Alertă pe flancul nordic: NATO trimite fregată antiaeriană și...
Sen Michael Turner
Ce spune un congresman american, după vizita în România, despre...
Ultimele știri
Insomnia cronică accelerează declinul cognitiv și crește riscul de demență
Protest uriaș la Berlin: 50.000 de oameni au cerut oprirea războiului din Gaza. Manifestații și la Geneva, Stockholm
Busculadă mortală în India la un miting al actorului Vijay: 36 de morți și peste 50 de răniți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CARTI DE IDENTITTE ELECTRONICE
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Instituțiile din România nu pot citi noile buletine, pentru că nu au cumpărat aparate specifice
maini de barbat care rup dintr-o ciocolata
Ciocolată împotriva gripei. Cercetătorii au dezvoltat un medicament care conține o substanță din ciocolată
Robot surgery
Premieră în Europa: două operații la distanță, pe pacienți aflați la 300 km
doctori tineri
Medicii tineri se feresc de Chirurgie sau Urgențe. Care sunt specializările cele mai căutate de viitorii doctori
studenti straini la medicina
„În Franța e greu, aici e simplu”. Studenții străini care învață să devină medici în România. Concurență-record la admitere la UMF Iași
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Fanatik.ro
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în...
Adevărul
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii...
Playtech
Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul
Digi FM
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a...
Digi Sport
Ce descătușare! Dennis Man a intrat pe teren și peste două minute a fost eroul PSV-ului
Pro FM
Ariadna Romero și Julio Iglesias Jr., mai îndrăgostiți ca niciodată. Declarația făcută de model pe rețelele...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...