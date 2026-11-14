Rezidenţiat 2026: Aproape 10.000 de candidaţi înscrişi la concurs, din care 3.736 - la UMF „Carol Davila” Bucureşti

Aproape zece mii de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în Rezidenţiat, care se va desfăşura duminică în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara.

În Bucureşti, s-au înscris 3.736 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, a informat UMF "Carol Davila", într-un comunicat transmis Agerpres.

Conform sursei citate, la nivel naţional, concursul de Rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara şi va reuni 9.969 de candidaţi, care vor concura pentru ocuparea celor 5.217 locuri şi 266 de posturi.

În centrul universitar Bucureşti, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” vor susţine concursul de intrare în Rezidenţiat cei mai mulţi candidaţi, peste 37% din totalul candidaţilor înscrişi la nivelul întregii ţări: 2.733 de candidaţi pentru domeniul medicină, 725 pentru domeniul medicină dentară şi 278 pentru domeniul farmacie.

La nivel naţional, pentru ocuparea celor 4.481 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 7.180 de candidaţi, pentru cele 491 de locuri alocate domeniului medicină dentară - 1.855 de candidaţi, în timp ce pentru cele 245 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 934 de concurenţi.

„Pentru absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie din România, concursul de Rezidenţiat constituie mai mult decât o simplă evaluare a cunoştinţelor acumulate pe parcursul anilor de studiu. Acesta reprezintă o etapă fundamentală în parcursul profesional al viitorilor medici şi farmacişti, marcând tranziţia de la formarea academică la exercitarea profesiei în cadrul sistemului de sănătate. Totodată, concursul reflectă nivelul de pregătire ştiinţifică şi profesională al candidaţilor, precum şi responsabilitatea şi angajamentul acestora faţă de valorile medicinei şi faţă de binele pacientului”, a declarat prof. dr. Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, citat în comunicat.

El le-a transmis candidaţilor „succes, încredere şi perseverenţă”, exprimându-şi convingerea că rezultatele obţinute vor reflecta în mod corespunzător efortul, rigoarea şi dedicarea investite în procesul de pregătire.

„Sunt încrezător că şi în acest an absolvenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” vor confirma prestigiul şi tradiţia de excelenţă academică ale instituţiei noastre, prin rezultate remarcabile, care vor reconfirma valoarea şi recunoaşterea şcolii medicale româneşti. Rezidenţiatul nu reprezintă doar o etapă esenţială a devenirii profesionale, ci şi începutul unui parcurs vocaţional fundamentat pe responsabilitate, competenţă şi dedicare. Este momentul în care cunoaşterea ştiinţifică se converteşte în act medical, iar pregătirea profesională devine instrumentul prin care sunt puse în slujba pacientului valorile fundamentale ale profesiei medicale: grija faţă de om, respectul pentru viaţă şi angajamentul faţă de sănătate”, a adăugat rectorul UMF „Carol Davila” din Bucureşti.

Concursul se va derula sub formă de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de patru ore.

După expirarea timpului alocat concursului şi o pauză de 15 minute, va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestaţii, candidaţii vor avea la dispoziţie 24 de ore. Acestea pot viza întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în 48 de ore de la depunerea acestora.

Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu şi 150 de tip complement multiplu.

Candidaţii vor putea intra în sala de concurs unde au fost repartizaţi începând cu ora 8:30, pentru ca la ora 10:00 să înceapă concursul de intrare în Rezidenţiat, sesiunea 2026.

Editor : Sebastian Eduard