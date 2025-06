Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - joi, 12 iunie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc

Joi, 12 iunie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 iunie, Loteria Română a acordat 25.912 de câștiguri în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 12 iunie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reportul la 6/49, categoria I, este de peste 5,86 milioane de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,86 milioane de lei (peste 1,16 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,81 milioane de lei (peste 359.000 de euro).

Peste 154.400 de lei se pot câștiga la Joker, categoria I

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,59 milioane de lei (peste 4,28 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 154.400 de lei (peste 30.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 846.500 de lei (peste 167.800 de euro).

La 5/40 este în joc un report de peste un milion de lei

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste un milion de lei (peste 206.900 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 182.900 de lei (peste 36.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report de peste 59.700 de lei (peste 11.800 de euro).

Câștigurile de duminică, 8 iunie

La tragerea Joker de duminică, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 122.924,59 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii loto din Braşov şi din sectorul 2, Bucureşti.

La tragerea Noroc de duminică, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig de 68.513,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Brad, judeţul Hunedoara.

