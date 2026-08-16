Live TV

Rezultate LOTO - Duminică, 16 august 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română

Data publicării:
rezultate loto 24 septembrie 2023
Aflați numerele norocoase imediat după extragere, începând cu ora 18:35.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 16 august: 

Duminică, 16 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 august, Loteria Română a acordat peste 22.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 55,14 milioane de lei. În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 13.08.2026, Loteria Română a anunțat că suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din data de 16.08.2026.

Numerele câștigătoare de duminică, 16 august: 

Loto 6/49:

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc:

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,94 milioane de lei (peste 751.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,87 milioane de lei (peste 738.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 231.100 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 98.300 de lei (peste 18.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 644.200 de lei (peste 122.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 317.400 de lei (peste 60.500 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 118.500 de lei (peste 22.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de peste 361.500 de lei (peste 68.900 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 13 august, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 52.839.623,04 de lei (peste 10,07 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea, care este parte din noua imagine a Loteriei Române, fiind rebranduită și modernizată în conformitate cu Manualul de Brand al companiei. Agenția oferă un spațiu modern, atractiv și adaptat noilor standarde de identitate vizuală ale Loteriei Române.

Biletul norocos a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49.

Acest câștig record reprezintă, totodată, o confirmare a faptului că noua imagine a Loteriei Române ajunge tot mai aproape de jucători, prin agenții moderne, accesibile și aliniate unei identități vizuale unitare.

Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 231.891,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Râmnicu Sărat.

La tragerea Loto 6/49 s-au câștigat 6 premii la categoria a II-a, în valoare de 67.710,30 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în agenții din Arad și Brașov, precum și pe bilete.loto.ro și joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bradu, județul Argeș.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
1
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
2
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
3
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma...
procuror accident brasov
5
Șoferul care a ucis doi turiști pe trotuar în Brașov a fost declarat apt să conducă, la...
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
Digi Sport
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile loto
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și cât a costat
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 13 august 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 9 august 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 6 august 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 2 august 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recomandările redacţiei
Spain Air Force F-18 during the Tactical Leadership Programme in Albacete, Barcelona - 24 Sep 2025
Aliații NATO au doborât încă o dronă care a intrat în România...
pompa de carburant
Cu cât s-a ieftinit motorina duminică, după reducerea accizei cu 20%...
drona militara Shahed in aer
Dronă doborâtă în județul Galați. Mărturiile localnicilor: „Mi-a fost...
Depozit Wildberries de lângă Moscova, in flacari dupa ce a fost lovit de forțele ucrainene
Ucraina a lovit un depozit Wildberries chiar lângă Moscova, într-un...
Ultimele știri
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Trusa medicală de vacanță: Ce trebuie să conțină și cum se păstrează corect medicamentele
Agenții americani de imigrație din ICE vor fi echipați cu mănuși care administrează șocuri electrice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Li s-a spus că șansele de a deveni părinți sunt aproape zero. Ce a urmat i-a uimit chiar și pe medici: „A...
Cancan
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în...
Fanatik.ro
Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR...
Adevărul
Cine a fost femeia care dădea ora exactă în România? Povestea puțin cunoscută a serviciului după care românii...
Playtech
Meseriile pe care tinerii le-au ocolit ani la rând sunt acum la mare căutare. Salariile ajung la 7.000 de euro
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O rusoiacă de 26 de ani a ”cucerit” Europa! România nu a existat
Pro FM
Madonna, confesiuni neașteptate la 67 de ani. De ce a ales acum să renunțe la imaginea ei prea provocatoare
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Amintirile unui fost șef de far. Cum a fost reparat după cutremurul din ’77 și cum era păzită Constanţa de la...
Newsweek
Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie? Cum pierd bani pensionarii cu grupe de muncă?
Digi FM
Adelina Pestrițu, furioasă după experiența dintr-o farmacie: „Dacă ești așa supărată, ia-ți două zile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Rață prinsă cu „viteză excesivă” în Elveția. O rață a zburat prea repede și acum 7 ani, în același loc
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...