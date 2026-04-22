Risc crescut de avalanşe în Munţii Făgăraş şi Bucegi. Stratul de zăpadă depășește 2 metri la Vârful Omu

Salvatorii intervin la Cabana Capra din Muntii Fagaras unde două persoane au fost surprinse de o avalansa, sambata, 6 ianuarie 2018
Meteorologii avertizează că există risc însemnat de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine, în Munţii Făgăraş şi Bucegi, unde, la staţia meteo de la Vârful Omu, este înregistrat cel mai mare strat de zăpadă, de 2,2 metri.

Stratul nou de zăpadă depus la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş şi Bucegi, măsoară între 15 şi 20 de centimetri. În această zonă, riscul de avalanşe este însemnat, ceea ce înseamnă de gradul trei din cinci, potrivit Buletinului nivometeorologic.

"Sub stratul de zăpadă proaspătă se află stratul mai vechi care a îngheţat odată cu scăderea temperaturilor. Vântul puternic va favoriza în continuare spulberarea zăpezii nou-depuse, formarea unor noi plăci de vânt şi consolidarea celor deja formate. În aceste condiţii, va exista riscul declanşării unor avalanşe prin alunecarea stratului nou-depus peste cel mai vechi şi întărit, chiar şi la supraîncărcări mici - risc însemnat(3)", precizează meteorologii.

Sub altitudinea de 1.800 de metri, riscul este redus (gradul 1), fiind posibile doar izolat curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni, în special pe pantele înclinate şi în zonele cu acumulări de zăpadă.

În restul masivelor montane, riscul este în general moderat (gradul 2), inclusiv în Carpaţii Orientali (Rodnei, Călimani-Bistriţei şi Ceahlău), dar şi în zone din Carpaţii Meridionali, precum Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
3
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
explozie la cet vest bucuresti
4
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
emanoil neagu
5
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
Te-ar putea interesa și:
zapasa
Avertisment pentru turiștii care merg la munte în minivacanța de Paște: „Pregătiți-vă de condiții de iarnă”
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Vreme de iarnă în aprilie. ANM anunță lapoviță, ninsoare și temperaturi neobișnuit de scăzute în toată țara
avalansa
Risc însemnat de avalanşe, cotat cu 3 din 5, în mai multe zone montane
658541018_1310893731087970_3592646961103545326_n
Avertisment pentru turiști la Sinaia: „Zăpadă ortopedică de categoria I”. Temperaturi ridicate și vizibilitate redusă pe munte
balea lac
Locul din România unde stratul de zăpadă are 162 de centimetri. Avertisment pentru schiori
Recomandările redacţiei
grindeanu_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la...
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Kelemen Hunor vorbește despre un guvern minoritar PNL - USR - UDMR...
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Peiu confirmă că AUR a discutat „informal” cu parlamentari de la PSD...
