Risc crescut de avalanşe în Munţii Făgăraş şi Bucegi. Stratul de zăpadă depășește 2 metri la Vârful Omu

Meteorologii avertizează că există risc însemnat de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine, în Munţii Făgăraş şi Bucegi, unde, la staţia meteo de la Vârful Omu, este înregistrat cel mai mare strat de zăpadă, de 2,2 metri.

Stratul nou de zăpadă depus la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş şi Bucegi, măsoară între 15 şi 20 de centimetri. În această zonă, riscul de avalanşe este însemnat, ceea ce înseamnă de gradul trei din cinci, potrivit Buletinului nivometeorologic.

"Sub stratul de zăpadă proaspătă se află stratul mai vechi care a îngheţat odată cu scăderea temperaturilor. Vântul puternic va favoriza în continuare spulberarea zăpezii nou-depuse, formarea unor noi plăci de vânt şi consolidarea celor deja formate. În aceste condiţii, va exista riscul declanşării unor avalanşe prin alunecarea stratului nou-depus peste cel mai vechi şi întărit, chiar şi la supraîncărcări mici - risc însemnat(3)", precizează meteorologii.

Sub altitudinea de 1.800 de metri, riscul este redus (gradul 1), fiind posibile doar izolat curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni, în special pe pantele înclinate şi în zonele cu acumulări de zăpadă.

În restul masivelor montane, riscul este în general moderat (gradul 2), inclusiv în Carpaţii Orientali (Rodnei, Călimani-Bistriţei şi Ceahlău), dar şi în zone din Carpaţii Meridionali, precum Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu.

