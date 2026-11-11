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RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. O dronă a fost văzută apropiindu-se de graniţă

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RO-ALERT. Imagine cu caracter ilustrativ
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Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, miercuri seară, un mesaj RO-Alert şi au fost sfătuiţi să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească. Autorităţile au identificat o dronă care se apropia de graniţă.

„În urmă cu câteva minute a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului după ce SMFA a identificat o ţintă care se apropie de zona de nord a graniţei României cu Ucraina, în apropiere de judeţul Tulcea”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Cetăţenilor li s-a recomandat să se adăpostească în beciuri.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Editor : Sebastian Eduard

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