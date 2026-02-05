Video Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Data actualizării: Data publicării:
Robert Negoiță, primarul acuzat de abuz în serviciu de către DNA, are o carieră politică legată de PSD. În iunie 2024 a fost reales în funcție cu peste 53% din voturi, deși este un personaj controversat. Numele său apare în mai multe dosare.
Robert Negoiță s-a implicat în politică din 2004, când a devenit membru al PSD. În 2006 a fost ales vicepreşedinte al organizaţiei de tineret a PSD (TSD), iar în 2008 secretar executiv al organizaţiei centrale a PSD. În 2010 a devenit vicepreşedinte al PSD şi preşedinte al Organizaţiei Judeţene Ilfov.
În 2020 a plecat din PSD și a înființat Partidul București 2020, din partea căruia și-a depus candidatura la alegerile locale. La 27 septembrie 2020 Robert Negoiță a câștigat al treilea mandat de Primar al Sectorului 3. Robert Negoiță a revenit PSD în aprilie 2024.
Unul dintre dosarele penale pe numele său este legat de contractul semnat de Primăria Sectorului 3 pentru salubrizare, prelungit prin acte adiționale cu tarife majorate ilegal, creând un prejudiciu de 600 de milioane de lei.
Primarul Sectorului 3 este vizat de DNA într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său. Joi dimineață, procurorii au făcut percheziții de amploare în București și Ilfov, inclusiv acasă și la primăria lui Negoiță. Edilul a fost chemat la DNA pentru audieri.