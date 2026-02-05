Robert Negoiță, primarul acuzat de abuz în serviciu de către DNA, are o carieră politică legată de PSD. În iunie 2024 a fost reales în funcție cu peste 53% din voturi, deși este un personaj controversat. Numele său apare în mai multe dosare.

Robert Negoiță s-a implicat în politică din 2004, când a devenit membru al PSD. În 2006 a fost ales vicepreşedinte al organizaţiei de tineret a PSD (TSD), iar în 2008 secretar executiv al organizaţiei centrale a PSD. În 2010 a devenit vicepreşedinte al PSD şi preşedinte al Organizaţiei Judeţene Ilfov.

În 2020 a plecat din PSD și a înființat Partidul București 2020, din partea căruia și-a depus candidatura la alegerile locale. La 27 septembrie 2020 Robert Negoiță a câștigat al treilea mandat de Primar al Sectorului 3. Robert Negoiță a revenit PSD în aprilie 2024.

Unul dintre dosarele penale pe numele său este legat de contractul semnat de Primăria Sectorului 3 pentru salubrizare, prelungit prin acte adiționale cu tarife majorate ilegal, creând un prejudiciu de 600 de milioane de lei.

În 2021 a fost deschisă o anchetă pentru omor din culpă după un accident pe un șantier deschis lângă Biblioteca Națională din Sector.

În 2022 a fost trimis în judecată în dosarul „Rosal”.

De asemenea, a fost pus sub urmărire penală în 2023 pentru emiterea ilegală a unor documente necesare pentru construirea unui bloc în centrul Bucureştiului.

Potrivit declarației de avere din 2024, el are datorii de 53 de milioane de euro la ANAF. Negoiță spune că se judecă pe această speță în instanță și că suma nu ar fi reală.

Edilul deține acțiuni de 10 milioane de euro la o firmă de imobiliare. În declarația de avere mai sunt trecute 25 de terenuri, 4 case cu suprafețe de peste 200 de mp fiecare și alte imobile.

Foto: INQUAM Photos/ Malina Norocea Deschide galeria foto

Primarul Sectorului 3 este vizat de DNA într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său. Joi dimineață, procurorii au făcut percheziții de amploare în București și Ilfov, inclusiv acasă și la primăria lui Negoiță. Edilul a fost chemat la DNA pentru audieri.

Citește și Robert Negoiță, acuzat că a construit ilegal 11 drumuri peste magistrale de gaz din București. Primarul S3: „Au fost aici dintotdeauna”

Editor : A.C.