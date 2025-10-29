Rogobete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nu înțelege de ce Ştefania Szabo, medicul care a murit la muncă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, a ales să facă șapte gărzi pe lună, dacă media gărzilor era de trei. În același timp, el atrage atenția că medicii au nevoie de consiliere dacă apar probleme de burnout sau momente de presiune.

„Trebuie să înţelegem cu toţii că şi medicii sunt oameni, şi obosesc şi uneori au probleme. Şi alte probleme decât cele din unitatea sanitară. Şi da, un suport psihologic pentru personalul medical, un suport de consiliere atunci când apar momente de burnout sau momente de presiune din diferite forme sau zone cred că este important şi cred că medicii trebuie ascultaţi mai mult”, a răspuns ministrul întrebat despre cazul de la Buzău.

Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă, a fost găsită decedată, marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii medicale.

Ministrul a spus că la Buzău media gărzilor era de trei pe lună.

„La Buzău media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de trei gărzi de persoană pe lună, pentru că acolo erau nouă chirurgi în acea secţie, plus un contract de gărzi dintr-o zonă exterioară. Deci, în medie, puteau face trei gărzi pe lună. De ce doamna doctor a dorit să facă şapte sau alţii nu au dorit să facă gărzi şi ea a fost nevoită să îi suplimenteze nu ştiu în momentul de faţă şi nu mă pot pronunţa”, a spus demnitarul.

Între timp, continuă ancheta în cazul morții doctoriței din Buzău. Surse susțin că în camera de gardă a Secției Chirurgie au fost găsite seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul și l-ar fi injectat.

De asemenea, în această dimineață anchetatorii au ridicat din curtea Spitalului Județean Buzău, mașina Ștefaniei Szabo.

Tot azi, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia doctoriței a solicitat să fie prezent și un medic legist independent.

Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei, cu excepția probelor toxicologice, care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste câteva zile.

