Live TV

Rogobete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție

Data actualizării: Data publicării:
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nu înțelege de ce Ştefania Szabo, medicul care a murit la muncă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, a ales să facă șapte gărzi pe lună, dacă media gărzilor era de trei. În același timp, el atrage atenția că medicii au nevoie de consiliere dacă apar probleme de burnout sau momente de presiune.

„Trebuie să înţelegem cu toţii că şi medicii sunt oameni, şi obosesc şi uneori au probleme. Şi alte probleme decât cele din unitatea sanitară. Şi da, un suport psihologic pentru personalul medical, un suport de consiliere atunci când apar momente de burnout sau momente de presiune din diferite forme sau zone cred că este important şi cred că medicii trebuie ascultaţi mai mult”, a răspuns ministrul întrebat despre cazul de la Buzău.

Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă, a fost găsită decedată, marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii medicale.

Ministrul a spus că la Buzău media gărzilor era de trei pe lună.

„La Buzău media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de trei gărzi de persoană pe lună, pentru că acolo erau nouă chirurgi în acea secţie, plus un contract de gărzi dintr-o zonă exterioară. Deci, în medie, puteau face trei gărzi pe lună. De ce doamna doctor a dorit să facă şapte sau alţii nu au dorit să facă gărzi şi ea a fost nevoită să îi suplimenteze nu ştiu în momentul de faţă şi nu mă pot pronunţa”, a spus demnitarul.

Între timp, continuă ancheta în cazul morții doctoriței din Buzău. Surse susțin că în camera de gardă a Secției Chirurgie au fost găsite seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul și l-ar fi injectat.

De asemenea, în această dimineață anchetatorii au ridicat din curtea Spitalului Județean Buzău, mașina Ștefaniei Szabo.

Tot azi, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia doctoriței a solicitat să fie prezent și un medic legist independent.

Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei, cu excepția probelor toxicologice, care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste câteva zile.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
soldati americani mihail kogalniceanu
4
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
5
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se...
soldati americani romania kogalniceanu
Expert în apărare: „Decizia SUA încurajează Rusia la incursiuni mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania...
Ultimele știri
O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Stelian Bujduveanu: „Este o intervenție necesară”
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion
Gazele și electricitatea s-au ieftinit în UE în primul semestru. România, printre statele cu cele mai mici preţuri (Eurostat)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru Rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete anunţă că spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul anului: „Nu înseamnă închiderea lor”
stefania szabo la o conferinta de presa
Directorul medical al Spitalului Obregia după moartea Ștefaniei Szabo: „Suntem puțini și presiunea crește”. Cum se manifestă burnout-ul
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
Fostă directoare de liceu din Buzău, după moartea doctoriței Ștefania Szabo: „O funcţie publică este fascinantă, dar «muşcă» din tine”
stefania szabo la o conferinta de presa
Ultimele imagini cu Ştefania Szabo. Cu o zi înainte să moară în camera de gardă a susținut o conferință de presă
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
Colegiul Medicilor, după moartea Ștefaniei Szabo: Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră
Partenerii noștri
Pe Roz
Jaclyn Smith are 80 de ani, dar pare cu 30 de ani mai tânără. "Îngerul lui Charlie" e la al patrulea mariaj...
Cancan
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții...
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o noua decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Când e bine să-ți radiezi autoturismul. Situațiile în care legea te obligă să o faci
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
S-a aflat, după 4 ani! Suma care l-a făcut pe David Popovici să renunțe la Steaua și să semneze cu Dinamo
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
„Marker al schimbărilor climatice”. Uraganele precum Melissa sunt tot mai frecvente. „O situaţie cam...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”