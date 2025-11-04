Live TV

Roma declară o zi de doliu în memoria românului mort în Torre dei Conti. Sindicatele organizează un eveniment special în cinstea lui

Torre dei Conti-roma-prabusire
Praful se ridică în urma prăbușirii unei părți din turnul Torre dei Conti. Foto: REUTERS/Remo Casilli

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a decis să declare ziua de mâine, 5 noiembrie, zi de doliu în oraș, în semn de condoleanțe pentru moartea lui Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani implicat în restaurarea Torre dei Conti, care a decedat în timpul nopții.

Orașul Roma se solidarizează cu familia, colegii și toți cei care l-au iubit, împărtășind durerea acestei pierderi tragice, transmit autoritățile.

Steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale, în semn de doliu, transmite ANSA. 

Procuratura din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă în urma decesului lui Octav Stroici. Muncitorul a murit la spital după ce a fost îngropat timp de unsprezece ore sub dărâmăturile clădirii Torre dei Conti, situată în zona Forumurilor Imperiale.

Zona în care s-a produs prăbușirea, situată în centrul arheologic al Romei, a fost izolată, iar anchetatorii vor dispune efectuarea unei autopsii asupra cadavrului victimei. Din motive de siguranță, parada aeriană Frecce Tricolori a fost anulată în timpul ceremoniei în care președintele Mattarella va depune o coroană de lauri la Altare della Patria. Alți muncitori au fost, de asemenea, prinși în prăbușirea monumentului.

„Astăzi, 4 noiembrie, la ora 18:00, vom fi la Forumurile Imperiale (lângă Colosseum) pentru o procesiune cu torțe în memoria lui Octav Stroici.” Acest lucru a fost anunțat într-o declarație a sindicatului CGIL din Roma și Lazio, a sindicatului CISL din Roma și Rieti și a sindicatului UIL din Lazio.

„Astăzi este o zi de profundă tristețe nu numai pentru lumea muncii, ci și pentru întreaga noastră comunitate, profund rănită de această tragedie”, continuă declarația. Octav a murit în timp ce efectua o muncă grea, intensă și periculoasă, la vârsta de 66 de ani, o vârstă la care nu numai că ar trebui să fie scutit de astfel de activități, dar ar trebui să poată deja să se pensioneze.

Ieri, în timp ce urmăream cu anxietate operațiunile de salvare, alte patru persoane au murit la locul de muncă în țara noastră. Este vorba de un masacru care necesită acțiuni decisive din partea instituțiilor și a sistemului de afaceri pentru a consolida și garanta măsuri de protecție a sănătății și siguranței la locul de muncă.

Adresăm sincere mulțumiri tuturor lucrătorilor implicați în operațiunile de salvare: cu profesionalism și dedicare, chiar cu riscul propriei siguranțe, au lucrat fără încetare, oferind un exemplu concret al modului în care munca ar trebui să fie în serviciul oamenilor și nu o sursă de moarte și suferință. Pentru Octav și pentru toți aceștia, vom continua să luptăm pentru ca munca să redevină sinonimă cu demnitatea și siguranța”, se încheie declarația.

„Gândurile mele se îndreaptă către persoana care și-a pierdut viața în prăbușirea de la Torre dei Conti, în Forumurile Imperiale. Transmit condoleanțe sincere familiei sale. În cadrul întâlnirii mele cu primarul Gualtieri la Roma, i-am transmis condoleanțele mele pentru acest tragic eveniment și am convenit să colaborăm pentru a crea orașe și regiuni mai sigure, mai aproape de cetățenii lor. Acest mesaj a fost scris pe X de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, după întâlnirea sa cu primarul Romei la Campidoglio.

