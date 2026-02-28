Iranul a lansat sâmbără atacuri în Orientul Mijlociu, ca ripostă la loviturile primite de la SUA și din partea Israelului. Explozii au fost și în Doha, unde cetățeni români au rămas blocați pe aeroport. Printre ei se află și Mihnea, care a descris situația de acolo într-o intervenție la Digi24.

„Am așteptat cred că vreo 3 ore și ceva ca să primim un voucher pentru hotel și după ce am așteptat acele 3 ore ni s-a spus că de fapt nu mai există acele vouchere pentru hotel și că mai trebuie să așteptăm încă vreo 3-4 ore. Aici suntem confuzi, nu prea știm la ce să ne așteptăm”, a declarat Mihnea, un tânăr român blocat pe aeroportul din Doha, după atacurile iraniene”, povestește Mihnea.

„Momentan mă simt destul de siguranță aici. Încerc totuși să gestionez situația într-un mod mai ok pentru mine emoțional”, mai spune el.

Întrebat despre aglomerația de pe aeroport, Mihnea a spus: „Inițial, când am coborât din avion, pentru că noi ne-am întors către Doha în timp ce eram în aer, când am debarcat, era destul de multă lume peste tot în aeroport, dar acum lucrurile s-au mai răsfirat puțin”.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a făcut recomandări pentru românii blocați în zona de conflict.

„Toată lumea are această așteptare de răspuns imediat și înțeleg mai ales în situații de criză și ne cerem scuze că nu putem să facem asta instantaneu. Rugămintea ar fi să revină. O altă soluție este descărcarea aplicației Călătorește informat, este gratuită pentru instalarea pe telefon. În Călătorește informat pot să-și treacă datele de contact și să-și înregistreze călătoria în Dubai, astfel încât să fie mai ușor pentru colegii în momentul în care se eliberează linia telefonică să contacteze înapoi pe cei care s-au înregistrat cu datele de contact, a declarat Oana Țoiu, la Digi24.

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele pentru o soluţie diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran şi Occident.

Mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile către și dinspre Israel, Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi și Amman. Peste 1.500 de români sunt afectați. Și în zilele următoare, cursele vor rămâne suspendate din motive de siguranță.

