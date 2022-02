Declarații exclusive pentru Digi24. Fratele Soranei, femeia reținută în Danemarca după ce a fost acuzată că și-a agresat bebelușul, a fost lăsat să își vadă sora și a povestit totul în fața camerei.

Beniamin Ciobotaru - fratele Soranei: Am ieșit de la vizita cu sora mea, am avut voie să o văd 30 de minute. E primul contact al ei cu familia după o săptămână jumătate. Am găsit-o slăbită și descurajată. Nu a știut că are dreptul să contacteze ambasada, despre familie nici măcar nu mai putem vorbi. A aflat asta duminică, când a fost vizitată de reprezentanții ambasadei. A început să muncescă acolo pentru a cumpăra produsele de igienă necesare de la magazinul închisorii. E foarte greu că nimeni nu o înțelege. De câte ori încearcă să comunice ceva în engleza pe care o știe ea, cât de puțină este, nu a avut niciun rezultat. Nu am avut voie să vorbim despre nimic din anchetă pentru că este în desfășurare. De asemenea, polițistul ne-a spus că nu putem să o întrebăm nimic din momentul în care a fost arestată.

Părinții unui bebeluș, români, au fost arestați în Danemarca pentru patru săpătămâni, fiind duși în centre de detenție diferite. Medicii de acolo au cerut ajutorul poliției după ce copilul a fost adus la spital, iar starea lui le-a trezit suspiciuni. Bebelușul a fost internat la 29 ianuarie, iar Ambasada a fost anunțată despre caz miercuri, 2 ianuarie, de o rudă a părinților arestați.

