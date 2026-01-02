Româncă lăsată fără 34.000 de euro, câștigați în Italia. Hoții i-au golit contul cu ajutorul unei angajate a băncii

O femeie din Buzău, care a reusit să strângă câteva zeci de mii de euro muncind ani de zile în Italia, s-a trezit că nu mai are nimic în cont, în urma unei escrocherii. Ancheta a stabilit că în furt au fost implicați un român stabilit în Spania și alți doi din București, precum și o angajată a băncii unde își ținea banii.



Femeia s-a întors în România, dar și-a dat seama că a rămas fără toți banii din cont, peste 34.000 de euro, sumă pe care a reușit să o strângă după ani de muncă în Italia. A mers la poliție, iar anchetatorii au descoperit tot traseul acestei fraude. A fost nevoie de o angajată a băncii, care a oferit date confidențiale unei alte persoane, un român stabilit în Spania.

Angajata băncii, din Buzău, i-a dat acestuia nu doar soldul contului, dar și data la care a fost deschis acest cont și numărul de telefon pe care femeia îl folosea ca să se autentifice în aplicația online a băncii. În acest fel, bărbatul a reușit să se logheze în aplicația de online banking și de acolo a schimbat parola, astfel încât femeia să nu mai poată intra în cont. Ulterior a retras, în 4 tranzacții succesive, toți banii care se aflau în cont.

Bărbatul și angajata băncii au fost arestați.

