România a intrat astăzi în Cartea Recordurilor. Țara noastră deține recordul pentru cea mai mare plantare de copaci din lume, la care au participat peste 2500 de voluntari, printre care și mulți copii. Oamenii au venit din toată țara în Prahova pentru un singur scop: un pas înainte pentru a avea un aer mai curat.

Recordul mondial a fost stabilit în comuna Poienarii Burchii, din Prahova, unde 2500 de adulți și copii au plantat simultan câte un puiet.

Un reprezentant al Cărții Recordurilor a stabilit că fiecare persoană și-a îndeplinit sarcina corect.

Andrei Coșuleanu, președinte Act for Tomorrow: Am avut înscriși peste 4.400 de oameni în platformă, ne bucurăm că am fost peste 3.000 aici. Fiecare și-a înțeles rolul.

Natalia Intotero, ministrul Mediului: Iată că solidaritatea poporului astăzi face ca România să fie pe primul loc în lume și le mulțumesc.

După obținerea recordului, plantarea de copaci a continuat, iar obiectivul zilei a fost amenajarea unei noi păduri prin plantarea a 35.000 de puieți de frasin, paltin, cireș și glădiță.

Recordul mondial precedent fusese deținut de India, acolo unde cea mai mare plantare de pomi a adunat în jur de 2.000 de oameni.

Editor : A.P.