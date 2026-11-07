Live TV

Video România a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare plantare de copaci din lume: Au participat peste 2.500 de voluntari

Data publicării:
plantare copaci
România a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare plantare de copaci din lume. Foto: Captura video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

România a intrat astăzi în Cartea Recordurilor. Țara noastră deține recordul pentru cea mai mare plantare de copaci din lume, la care au participat peste 2500 de voluntari, printre care și mulți copii. Oamenii au venit din toată țara în Prahova pentru un singur scop: un pas înainte pentru a avea un aer mai curat.

Recordul mondial a fost stabilit în comuna Poienarii Burchii, din Prahova, unde 2500 de adulți și copii au plantat simultan câte un puiet.

Un reprezentant al Cărții Recordurilor a stabilit că fiecare persoană și-a îndeplinit sarcina corect.

Andrei Coșuleanu, președinte Act for Tomorrow: Am avut înscriși peste 4.400 de oameni în platformă, ne bucurăm că am fost peste 3.000 aici. Fiecare și-a înțeles rolul.

Natalia Intotero, ministrul Mediului: Iată că solidaritatea poporului astăzi face ca România să fie pe primul loc în lume și le mulțumesc.

După obținerea recordului, plantarea de copaci a continuat, iar obiectivul zilei a fost amenajarea unei noi păduri prin plantarea a 35.000 de puieți de frasin, paltin, cireș și glădiță.

Recordul mondial precedent fusese deținut de India, acolo unde cea mai mare plantare de pomi a adunat în jur de 2.000 de oameni.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
giurgiu
2
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
3
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
4
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...
Lia savonea csm
5
Șefa ÎCCJ, despre eşalonarea plății salariilor restante ale magistraţilor, propusă de...
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”
Digi Sport
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mana de barbat atinge un copac
Secretul copacilor bătrâni. De ce salvarea lor ar putea proteja mai multe vieți decât plantarea unora noi
Senior man training on outdoor gym equipment
Au împreună 316 ani și i-au uimit pe cercetători. Secretul a trei surori din Brazilia care au trecut de 100 de ani
pericol arbori brasov
Pericol pe aleea de sub Tâmpa. Zeci de arbori aparent sănătoși riscă să se prăbușească. Ce face primăria
piton radu frentiu
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
copac
„Copacii care explodează” au devenit virali pe rețelele sociale. Explicațiile fenomenului neobișnuit
Recomandările redacţiei
Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta...
profimedia-1150399064
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în centrul Cracoviei...
Război în Ucraina.
Poziția Europei privind războiul din Ucraina care riscă să o pună în...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mesajul lui Nicușor Dan, după atacul din Cracovia: „România este pe...
Ultimele știri
Gaze lacrimogene, grenade paralizante și peste 230 de arestați la protestele din Franța: 250.000 de oameni au ieșit în stradă
„Dana, te rog, acceptă!” Trump anunţă că i-a oferit şefului UFC postul de secretar de presă al Casei Albe
Militarul care şi-a înjunghiat soţia pe o stradă din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry, din ce în ce mai nesigur pe mariajul cu Meghan Markle? "Se simte singur și izolat. E panicat...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Ce au făcut Gigi Becali și MM Stoica la pauza meciului FCSB – Corvinul 0-1! Gesturile de la lojă. Galerie foto
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Cum a ajuns Ionuț Luțu omul de încredere al lui Gigi Becali. Șapte povești memorabile despre relația lor
Adevărul
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în Cracovia. Ce au descoperit polițiștii despre bărbatul care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Este atât de frumoasă!” Fiica lui Matt Damon a strălucit la brațul tatălui ei, la o gală de modă. Imaginile...
Adevarul
Atacul armat din Cracovia, între o crimă multiplă și ipoteza teroristă. Ce spune un general român
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Animal misterios surprins în Florida. Cum apare creatura pe camerele de supraveghere
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...